aespa首度亮相坎城 賞蕭邦高級訂製服與紅地毯珠寶

每年坎城影展期間，身為影展官方贊助商的精品品牌蕭邦（Chopard）都會發表年度最重要的高級珠寶作品，並舉辦展演珠寶的晚宴。蕭邦聯合總裁暨高級珠寶藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）以「藝術」為今年的創作的靈感來源，晚宴也以向藝術致敬為主軸，展演共50套紅地毯系列高級珠寶與Caroline高級訂製服，編織出高級珠寶和高級訂製服之間前所未有的共鳴。品牌大使、韓流女團aespa首度亮相坎城出席晚宴，蕭邦藝術之夜在歌手羅比威廉斯（Robbie Williams）精彩演出中畫下完美句點。

此次晚宴的服裝規定將以「黑色領帶和蕭邦鑽石著裝」為主題，除了aespa與湯唯，受邀出席名人還包括南韓演員宋康昊、全汝彬、英國女星凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）等，而以及眾多包括「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）、海倫娜克莉史汀森（Helena Christensen），伊娃赫茲高娃（Eva Herzigova）、以及已經成為LVMH集團太子妃的娜塔莉亞沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova等眾多資深超模。 （由左至右）LVMH集團太子妃娜塔莉亞沃迪亞諾娃與「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒。圖／蕭邦提供 英國女星凱特貝琴薩出席坎城影展官方贊助商蕭邦舉辦的藝術之夜珠寶晚宴。圖／蕭邦提供 英國歌手羅比威廉斯出席坎城影展官方贊助商蕭邦舉辦的藝術之夜珠寶晚宴。圖／蕭邦提供 坎城影展官方贊助商蕭邦舉辦藝術之夜，呈現最新高級珠寶與高級訂製服創作。圖／蕭邦提供 （由左至右）南韓演員全汝彬、宋康昊出席坎城影展官方贊助商蕭邦舉辦的藝術之夜珠寶晚宴。圖／蕭邦提供 （由左至右）南韓演員全汝彬、宋康昊出席坎城影展官方贊助商蕭邦舉辦的藝術之夜珠寶晚宴。圖／蕭邦提供 （由左至右）蕭邦聯合總裁暨高級珠寶藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）與其兄、蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele。圖／蕭邦提供