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aespa首度亮相坎城 賞蕭邦高級訂製服與紅地毯珠寶
每年坎城影展期間，身為影展官方贊助商的精品品牌蕭邦（Chopard）都會發表年度最重要的高級珠寶作品，並舉辦展演珠寶的晚宴。蕭邦聯合總裁暨高級珠寶藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）以「藝術」為今年的創作的靈感來源，晚宴也以向藝術致敬為主軸，展演共50套紅地毯系列高級珠寶與Caroline高級訂製服，編織出高級珠寶和高級訂製服之間前所未有的共鳴。品牌大使、韓流女團aespa首度亮相坎城出席晚宴，蕭邦藝術之夜在歌手羅比威廉斯（Robbie Williams）精彩演出中畫下完美句點。
此次晚宴的服裝規定將以「黑色領帶和蕭邦鑽石著裝」為主題，除了aespa與湯唯，受邀出席名人還包括南韓演員宋康昊、全汝彬、英國女星凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）等，而以及眾多包括「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）、海倫娜克莉史汀森（Helena Christensen），伊娃赫茲高娃（Eva Herzigova）、以及已經成為LVMH集團太子妃的娜塔莉亞沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova等眾多資深超模。
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