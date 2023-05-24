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新品買1送1！哈根達斯5款「馬卡龍冰淇淋凍飲」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「幸福花徑」由草莓覆盆子馬卡龍冰淇淋搭配香草冰淇淋。圖／Häagen-Dazs提供
「幸福花徑」由草莓覆盆子馬卡龍冰淇淋搭配香草冰淇淋。圖／Häagen-Dazs提供

夏日的腳步將近，冰淇淋品牌「Häagen-Dazs」今夏推出5款「馬卡龍冰淇淋凍飲」與2款「馬卡龍冰淇淋蛋糕」，帶來味覺與視覺的沁涼體驗。為慶祝新品上市，加入會員即可享「馬卡龍冰淇淋凍飲外帶買1送1」優惠，增添夏日甜蜜。

哈根達斯今年將馬卡龍與冰淇淋結合，推出全新「草莓覆盆子馬卡龍」、「雙重巧克力甘納許馬卡龍」、「柚香檸檬馬卡龍」等冰淇淋口味，並延伸推出色彩繽紛的夏季飲品。「馬卡龍草莓覆盆子」選用草莓覆盆子馬卡龍冰淇淋與覆盆子雪酪搭配，帶來酸甜的莓果滋味，每杯325元；「芒果馬卡龍柚香檸檬」則使用芒果雪酪、柚香檸檬馬卡龍冰淇淋相互輝映，擁有熱帶水果的明亮氣息，每杯325元。除此之外，還有「抹茶馬卡龍柚香檸檬」、「巧戀蘭姆葡萄」、「馬卡龍藍莓巧克力」等選擇，每杯均為325元。

除了馬卡龍冰淇淋凍飲外，哈根達斯本季也推出2款馬卡龍冰淇淋蛋糕，自6月1日起開賣。「幸福花徑」使用草莓覆盆子馬卡龍冰淇淋搭配香草冰淇淋，頂層以交錯擺放的馬卡龍點綴，彷如美麗的花間小路，共有5、7、10吋，售價1,980～2,880元。「加冕時刻」則以雙重巧克力甘納許馬卡龍冰淇淋攜手芒果冰淇淋，再搭配柑橘果凍與馬卡龍，呈現出王冠造型的氣勢，5吋1,980元，7吋2,380元。

為慶祝新品登場，5月29日至6月25日，加入台灣哈根達斯LINE官方帳號並綁定會員，即可獲得「馬卡龍冰淇淋凍飲系列同品項外帶買1送1優惠券」。

以雙重巧克力甘納許馬卡龍冰淇淋搭配芒果冰淇淋的「加冕時刻」。圖／Häagen-Dazs提供
以雙重巧克力甘納許馬卡龍冰淇淋搭配芒果冰淇淋的「加冕時刻」。圖／Häagen-Dazs提供
哈根達斯推出全新5款「馬卡龍冰淇淋凍飲」，每杯325元。圖／Häagen-Dazs提供
哈根達斯推出全新5款「馬卡龍冰淇淋凍飲」，每杯325元。圖／Häagen-Dazs提供
哈根達斯推出「馬卡龍草莓覆盆子凍飲」、「芒果馬卡龍柚香檸檬凍飲」等5款全新夏季飲品。圖／Häagen-Dazs提供
哈根達斯推出「馬卡龍草莓覆盆子凍飲」、「芒果馬卡龍柚香檸檬凍飲」等5款全新夏季飲品。圖／Häagen-Dazs提供

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