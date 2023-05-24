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蝦皮購物推訂閱制「蝦拼Plus」最高享「150次滿額免運」！試營運採邀請制　條款細節仔細看

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮店到店日前宣布自6月19日起縮短買家取件期限為5天內。記者黃筱晴／攝影
蝦皮店到店日前宣布自6月19日起縮短買家取件期限為5天內。記者黃筱晴／攝影

蝦皮購物日前向會員發出通知，宣布蝦皮店到店自6月19日起買家取件期限將由包裹到店日起算7天內調整為5天內，引發不少網友抱怨，不過近日有民眾發現蝦皮購物推出了免運訂閱制服務「蝦拼Plus」，可以信用卡訂閱「蝦拼Plus」30天方案或90天方案，將享有蝦皮購物全站指定免運店家以蝦皮店到店方式運送的滿額免運，但目前試營運階段將採取邀請制，僅開放限量用戶可搶先體驗。

蝦皮購物表示，為了提供網購愛用者更加輕鬆超值的免運服務，蝦皮購物推出免運訂閱制服務「蝦拼Plus」，每月只要銅板價即享有蝦皮購物站上所有「指定免運店家（橘標／綠標）」以「蝦皮店到店」方式運送，消費滿額則直接免運，不需額外套用免運券。

根據蝦皮購物官網公布，「蝦拼Plus」共有兩種方案：

●30天方案：每期價格39元，可享50次滿199元免運費（週三滿149元）。

●90天方案：每期價格99元，可享150次滿199元免運費（週三滿149元）。

●附註：超過方案次數（50筆／150筆）後，調整為無限次滿699元免運費。

蝦皮購物官網公告說明，符合「蝦拼Plus」免運門檻的的訂單無須套用免運券，可直接享免運。可隨時取消續訂服務，系統將取消下一期的扣款；若無取消，方案將於每期訂閱日第一天自動續訂。訂閱用戶訂單結帳金額需滿足消費金額門檻，且賣場為「指定免運店家」及「使用蝦皮店到店運送」，就可以享有蝦拼Plus的滿額免運。

蝦皮購物表示，目前蝦拼Plus尚於試營運階段，將以邀請制開放限量名額供用戶搶先訂閱體驗，並目標下半年開放全平台用戶皆可訂閱，提供全台消費者更加輕鬆省錢的免運服務。

蝦皮購物推出免運訂閱制服務「蝦拼Plus」，可以信用卡訂閱30天方案或90天方案，將享有蝦皮購物全站「指定免運店家」以「蝦皮店到店」方式運送的滿額免運，但目前試營運階段將採取邀請制，僅開放限量用戶可搶先體驗。圖／翻攝自蝦皮購物官網
蝦皮購物推出免運訂閱制服務「蝦拼Plus」，可以信用卡訂閱30天方案或90天方案，將享有蝦皮購物全站「指定免運店家」以「蝦皮店到店」方式運送的滿額免運，但目前試營運階段將採取邀請制，僅開放限量用戶可搶先體驗。圖／翻攝自蝦皮購物官網

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