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全聯小時達「527吾愛騎士感恩日」3平台攜手 完成訂單抽Gogoro、iPhone 14

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「全聯小時達」今年再度推出「527吾愛騎士感恩日」2.0活動，祭出Gogoro、iPhone 14及多單獎勵金6,888元等好禮回饋給騎士。圖／全聯福利中心提供
「全聯小時達」今年再度推出「527吾愛騎士感恩日」2.0活動，祭出Gogoro、iPhone 14及多單獎勵金6,888元等好禮回饋給騎士。圖／全聯福利中心提供

迎接「527吾愛騎士感恩日」，「全聯小時達」今年再度攜手foodpandaUber Eats擴大舉辦，除了提供更多好禮回饋給騎士外，亦推出消費者活動，祭出現折500元折價券，下單享優惠還能做公益。

全聯小時達去年首度推出「527吾愛騎士感恩日」活動，當日統計送出超過3.3萬份感恩餐袋，今年優惠再加碼，不論是全聯小時達還是foodpanda、Uber Eats的外送夥伴們，只要於5月27日活動當天完成全聯任一訂單，即可享有4大好禮，包含來店免費領怡漾鹼性離子水一瓶（限量20,000瓶）；完成訂單配送加碼再抽Gogoro、iPhone 14等好禮；登錄再贈OFF COFFEE線上兌換券1張（限量15,000名）。全台（含離島）當日配送最多「全聯小時達」訂單的騎士，再加贈多單獎勵金6,888元（共6名）。

不只騎士，消費者於活動期間消費也能享優惠兼做公益，活動期間每筆「全聯小時達」訂單，全聯皆會代為捐出5元予本季佩樺圓夢基金會之零錢捐合作單位心路基金會；即日起至5月27日，於活動頁留下感謝騎士的話或分享故事即贈小時達100元折價券；本週末5月27、28日到「全聯小時達」下單，輸入折扣碼單筆滿2,000元即可現折500元。

foodpanda、Uber Eats也響應活動再加碼騎士好禮，如foodpanda外送夥伴凡當日完成全聯訂單配送，有機會額外獲得foodpanda品牌兩截式雨衣；另即日起至5月27日於foodpanda外送夥伴專屬線上賣場購買裝備，消費滿500元輸入優惠碼「全聯愛外送夥伴」即享9折優惠，折扣無上限。而Uber Eats外送合作夥伴凡當日完成全聯訂單配送，則有機會額外獲得Uber Eats限量雨衣或水壺。

為感謝辛苦付出的外送夥伴們，「全聯小時達」今年再度攜手foodpanda與Uber Eats擴大舉辦「527吾愛騎士感恩日」。圖／全聯福利中心提供
為感謝辛苦付出的外送夥伴們，「全聯小時達」今年再度攜手foodpanda與Uber Eats擴大舉辦「527吾愛騎士感恩日」。圖／全聯福利中心提供
（左起）Uber Eats台灣業務副總吉慶、Uber Eats台灣新事業群總經理張祐欣、全聯總經理蔡篤昌、foodpanda快商務總監簡紫涵、foodpanda營運協理黃昭傑，一同出席記者會感恩外送夥伴們。圖／全聯福利中心提供
（左起）Uber Eats台灣業務副總吉慶、Uber Eats台灣新事業群總經理張祐欣、全聯總經理蔡篤昌、foodpanda快商務總監簡紫涵、foodpanda營運協理黃昭傑，一同出席記者會感恩外送夥伴們。圖／全聯福利中心提供

foodpanda 外送 Uber

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