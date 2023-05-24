全聯小時達「527吾愛騎士感恩日」3平台攜手 完成訂單抽Gogoro、iPhone 14

迎接「527吾愛騎士感恩日」，「全聯小時達」今年再度攜手foodpanda與Uber Eats擴大舉辦，除了提供更多好禮回饋給騎士外，亦推出消費者活動，祭出現折500元折價券，下單享優惠還能做公益。

全聯小時達去年首度推出「527吾愛騎士感恩日」活動，當日統計送出超過3.3萬份感恩餐袋，今年優惠再加碼，不論是全聯小時達還是foodpanda、Uber Eats的外送夥伴們，只要於5月27日活動當天完成全聯任一訂單，即可享有4大好禮，包含來店免費領怡漾鹼性離子水一瓶（限量20,000瓶）；完成訂單配送加碼再抽Gogoro、iPhone 14等好禮；登錄再贈OFF COFFEE線上兌換券1張（限量15,000名）。全台（含離島）當日配送最多「全聯小時達」訂單的騎士，再加贈多單獎勵金6,888元（共6名）。

不只騎士，消費者於活動期間消費也能享優惠兼做公益，活動期間每筆「全聯小時達」訂單，全聯皆會代為捐出5元予本季佩樺圓夢基金會之零錢捐合作單位心路基金會；即日起至5月27日，於活動頁留下感謝騎士的話或分享故事即贈小時達100元折價券；本週末5月27、28日到「全聯小時達」下單，輸入折扣碼單筆滿2,000元即可現折500元。