百貨女鞋品牌也轉型 進駐購物中心打造「概念店」整併線上、線下購物體驗

旗下擁有8個進口與自有鞋履、袋包品牌的東笙集團（DOLCE GROUP），產品涵蓋不同年齡層與市場，堪稱是百貨女鞋第一把交椅。在疫情之後思考了品牌轉型，因此透過複合式選品店概念，進駐台中LaLaport購物中心，開出全台首家「NEW STEP」據點，除了主打全新品之外，還整合了線上與線下的購物體驗，成為台灣鞋類產業先驅。

百貨女鞋龍頭東笙集團透過複合式選品店概念，進駐台中LaLaport購物中心，開出全台首家「NEW STEP」據點。圖／DOLCE GROUP提供

東笙集團深耕台灣市場多年，目前接班的陳柏堯總經理就提到「忠孝Sogo開幕的第一天，我們就在這裡了」，從1988年首個自營品牌創立以來，走過三十個多年頭，銷售成績一直都是各個百貨公司的女鞋區的「樓冠」。因此讓東笙集團有底氣的陸續進口、代理或併購不同鞋履品牌至旗下；然而在新冠疫情期間，由於民眾減少外出購物，營收直接對半砍，讓其拓展腳步趨緩，著力於疫後定位。於是因應大坪數的購物中心成立，東笙集團精選了旗下包括「MAGY」、「ORIN」、「CHOiCE」與「TAS」四大自有品牌的產品，打造全新NEW STEP概念店。

不同於過往單一品牌櫃點，NEW STEP概念店主要以當季新品為主，而且消費者能在同一店，挑選不同風格、材質與場合需求的鞋款，便利性大增。不僅如此，集團的陳柏堯總經理還表示，因為所有人都仰賴使用手機，因此整合線上與線下的購物體驗，只要加入LINE會員，消費旗下品牌的鞋款或包款，都能累積點數，藉以兌換不同禮品或提貨券，更是台灣鞋類品牌首創。

同為台灣女鞋的D+AF雖然自電商起家，近年也陸續開了實體門市，還簽下因為綜藝節目「單身即地獄」而爆紅的韓國網美宋智雅擔任代言人。有著辣版Jennie封號的宋智雅，由於甜美外貌和時尚造型，受到台韓兩地不少人關注，D+AF想藉其知名度拓展影響力。不過宋智雅在綜藝節目播畢後，就被起底愛用假名牌來充場面，還一度刪光instagarm內容，人設飽受爭議，所以是否能幫D+AF加分？消費者也都在等著看。