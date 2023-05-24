限量100張！萊爾富推超商獨家「東元家電分離壁掛室內機保養券」

夏季少不了冷氣相伴，但冷氣機長期未清洗，不僅容易導致出風量不足、影響冷房效能，同時也會增加壓縮機的負載，造成耗電問題。5月24日起萊爾富攜手東元家電合作，於Hi-Life VIP App內的「萊票券」專區全新推出超商獨家的分離壁掛室內機保養券，不限廠牌單張原價2,100元、特惠價1,999元，每位會員限購1張，限量100張，兌換天數更長達180天，還享有1個月保固，購買後可直接上東元ELITE空調官網進行線上預約，完成預約後隔日，將由東元ELITE客服與消費者確認到府清潔冷氣機的時間，成為幫家中冷氣省電的神隊友。

萊爾富表示，考量多數民眾平時工作繁忙，如能提供專人到府服務，勢必可達到省時、省力、省荷包，打造居家健康環境、減少過敏原，同時增加冷氣機的使用壽命。

5月24日起萊爾富攜手東元家電推出超商獨家的分離壁掛室內機保養券，只要進入Hi-Life VIP App點選萊票券專區，購買東元家電的分離壁掛室內機保養券，單張原價2,100元、會員特惠價1,999元，還能使用Hi點折抵結帳金額，每位會員限購1張，限量100張，不限廠牌，兌換天數更長達180天。會員可於萊票券完成購買後，直接上東元ELITE空調官網進行線上預約，完成預約後隔日將由東元ELITE客服與消費者確認到府清潔冷氣機的時間；倘若家中有2台以上的冷氣機清洗需求，仍可購買單張原價2,100元的空調保養券，預約時可同時備註使用張數，無須分次預約，即可同時使用多張票券。