限量100張！萊爾富推超商獨家「東元家電分離壁掛室內機保養券」
夏季少不了冷氣相伴，但冷氣機長期未清洗，不僅容易導致出風量不足、影響冷房效能，同時也會增加壓縮機的負載，造成耗電問題。5月24日起萊爾富攜手東元家電合作，於Hi-Life VIP App內的「萊票券」專區全新推出超商獨家的分離壁掛室內機保養券，不限廠牌單張原價2,100元、特惠價1,999元，每位會員限購1張，限量100張，兌換天數更長達180天，還享有1個月保固，購買後可直接上東元ELITE空調官網進行線上預約，完成預約後隔日，將由東元ELITE客服與消費者確認到府清潔冷氣機的時間，成為幫家中冷氣省電的神隊友。
萊爾富表示，考量多數民眾平時工作繁忙，如能提供專人到府服務，勢必可達到省時、省力、省荷包，打造居家健康環境、減少過敏原，同時增加冷氣機的使用壽命。
5月24日起萊爾富攜手東元家電推出超商獨家的分離壁掛室內機保養券，只要進入Hi-Life VIP App點選萊票券專區，購買東元家電的分離壁掛室內機保養券，單張原價2,100元、會員特惠價1,999元，還能使用Hi點折抵結帳金額，每位會員限購1張，限量100張，不限廠牌，兌換天數更長達180天。會員可於萊票券完成購買後，直接上東元ELITE空調官網進行線上預約，完成預約後隔日將由東元ELITE客服與消費者確認到府清潔冷氣機的時間；倘若家中有2台以上的冷氣機清洗需求，仍可購買單張原價2,100元的空調保養券，預約時可同時備註使用張數，無須分次預約，即可同時使用多張票券。
根據新北市經濟發展局新聞資料指出，定期清洗家中冷氣濾網，約可節省7%的電費支出，整台冷氣清洗則約可產生10%至20%的節電效益，而且空調設備經過深層保養後，還可降溫約2～5度。東元電機空調暨智慧生活事業群生活營運中心徐慶懿總監表示，這次攜手萊爾富共同合作推出專人到府清洗冷氣的萊票券新服務，只要是萊爾富會員就能享有獨家專屬優惠價格，還有萊爾富強大的金流串接能力做後盾，使用線上付款增加便利性，加上東元集團深耕台灣超過一甲子的專業服務，不僅不限廠牌冷氣皆可清洗，更採用美國迪森除臭殺菌劑防疫滅菌達99.9%，還享有1個月保固服務。
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