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買1送1！辻利茶舗快閃南紡 抹茶飲品、甜點都吃得到

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
開幕首4日，購買「辻利濃茶卷」1片，即贈「辻利拿鐵」1杯，現賺145元。圖／辻利茶舗提供
開幕首4日，購買「辻利濃茶卷」1片，即贈「辻利拿鐵」1杯，現賺145元。圖／辻利茶舗提供

日本百年抹茶「辻利茶舗」自6月2日起將再度快閃台南南紡，提供辻利抹茶京珠拿鐵、辻利抹茶麻糬巴斯克、抹森林等招牌商品，並提供快閃優惠價。除此之外，開幕首4日也推出「買辻利濃茶卷送辻利拿鐵」的限時限量優惠，現賺145元。

「辻利茶舗」本次快閃台南南紡的時間為6月2日至6月29日，讓府城鄉親也能輕鬆享受抹茶滋味。現場供應多款甜點、飲品與禮盒，其中搶先回歸的「辻利抹茶京珠拿鐵」使用現刷宇治抹茶「丸倉」為基底，搭配牛乳、手工抹茶珍珠，帶來獨特的清香茶韻與平衡感，每杯155元。

除此之外，「辻利抹茶麻糬巴斯克」則選用鹿兒島雨林認證茶園的茶葉製成，營造出火香系抹茶「丸香」的獨特香氣及清新茶味，再拌入日本北海道四葉奶油乳酪製成抹茶乳酪，內餡還加入彈牙麻糬，每顆原價790元，快閃價759元。另外還有「抹森林」戚風蛋糕，原價725元，快閃價699元。

為慶祝快閃，6月2日至6月5日，現場購買「辻利濃茶卷」1片，即贈「辻利拿鐵」1杯，原總價295元，優惠價150，每日限量20組，每人限購1組。另外購買切片蛋糕1片，可享加購飲品、霜淇淋現折30元；購買指定禮盒任2盒現折100，另外購買雙茶優惠組，原價1,380元，快閃價1,299元。

南紡快閃店提供「辻利抹茶麻糬巴斯克」、「抹森林」等多款甜點。圖／辻利茶舗提供
南紡快閃店提供「辻利抹茶麻糬巴斯克」、「抹森林」等多款甜點。圖／辻利茶舗提供
「辻利抹茶京珠拿鐵」將於南紡快閃店搶先回歸，每杯155元。圖／辻利茶舗提供
「辻利抹茶京珠拿鐵」將於南紡快閃店搶先回歸，每杯155元。圖／辻利茶舗提供

快閃 南紡

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