瞄準竹科人高消費力 「美食沙漠」成甜品一級戰區

新竹市常被網友戲稱「美食沙漠」，但網友敲碗已久的台北老字號蛋糕店「紅葉蛋糕」卻將在市區民生路展店，並於今天試營運，引發網友熱議，對此，有百貨業者指出，百貨定期都會進行快閃櫃招商，近期發現來招商的以甜品業者為大宗，且市區百貨周邊巷弄甜品店也越開越多，推測業者是瞄準竹科人家庭的高消費力，才紛紛插旗新竹，磨拳擦掌準備飽賺商機。

紅葉蛋糕創業於1966年，號稱是全台首家鮮奶油蛋糕店，招牌商品是各式鮮奶油水果蛋糕、黑森林蛋糕等，近來也開發出生乳捲等商品，獲得老饕青睞，有網友發現日前新竹市出現紅葉蛋糕店面，但似乎還未營運，便在臉書社團「新竹爆料公社」ＰＯ文詢問，引發網友熱議。

有網友指出，新竹常被稱為美食沙漠，為何市區百貨周邊的甜品店越開越多，且一到假日座無虛席？其他網友則認為，新竹市地狹人稠，民眾最常去的除了城隍廟商圈外就是百貨公司，因此附近甜品店才會越開越多，吸引女性與年輕客群掏錢消費。

紅葉蛋糕店臉書網頁指出，在民眾敲碗、期盼下，紅葉蛋糕正式插旗新竹市，已在今天（24日）開始試營運，不少網友留言「太棒了，期待好久了！終於不用特地上台北去買」、「終於等到你們了！」

一間百貨業者指出，百貨每季都會舉辦快閃櫃招商，近年來接洽的大部分都是甜品業者，包括酥脆餅皮搭配滿滿餡料的「gelato pique cafe」法式可麗餅，號稱奶酥界香奈兒的「Chez Renee」奶酥烤吐司，以及來自北埔天然南杏仁製作的「竹光杏仁純」等都曾現身快閃。而來自日本的高級抹茶甜品專門店「 一Ｏ八抹茶茶廊」，也在去年五月首度跨出台北市進駐新竹的百貨公司設店。

百貨業者分析，竹科護國神山群裡面有一群爆肝工作的工程師，他們的消費力驚人，且辛勞工作的背後總愛用下午茶、甜點、美食來犒賞自己兼紓壓，因此，不只在地自創甜點品牌不斷冒出頭，連國際知名甜品店也紛紛插旗，就是搶賺科技人甜點經濟，因此，新竹市雖被稱為美食沙漠，但百貨與附近商圈等人潮聚集處卻已成為甜品一級戰區。