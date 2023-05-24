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坤達、Julia吳卓源藍紅GUCCI印花上身 掀起盛夏海波浪

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
坤達與Julia吳卓源一同出席GUCCI新品發表會，並穿上同系列藍紅印花上衣，一展輕快夏活力。記者吳致碩／攝影
坤達與Julia吳卓源一同出席GUCCI新品發表會，並穿上同系列藍紅印花上衣，一展輕快夏活力。記者吳致碩／攝影

隨日盛夏腳步的接近，古馳（GUCCI）今日發表了Summer Stories系列新品，該系列包含時裝、泳裝、鞋履、包款，品牌並邀請全能人氣王坤達與即將展開演唱會的Julia吳卓源一同出席，兩人並同樣穿上GUCCI藍紅印花上衣，一展夏日清爽活力。

今日坤達與Julia兩人出席時，不約而同穿上了「紅藍塗鴉條紋」，其中坤達是以Gucci Loves You印花真絲襯衫搭配GG緹花棉質長褲、互扣式雙G男士樂福鞋與Ophidia小型郵差包，整體風格在度假休閒中又帶著輕快街頭活力；而Julia吳卓源則以短版的GUCCI字樣印花襯衫搭配Blondie手提白色小方包、女士互扣雙G厚底涼鞋和水晶雙G耳環，小秀美腿，並同樣散發屬於夏日的清爽風格。

坤達表示很喜歡今日上身的GUCCI Loves You條紋，其印花風格夏天、輕鬆，穿起來又舒服。由於近日劇組外景常前往世界各地，他並推薦了北越成為夏日出國景點，表示北越沒想像那麼熱、更是一個以前未曾想像過的美麗國度；正持續準備「IDFK米納桑你們在哪」演唱會的R&B才女歌手Julia吳思源則同樣表示喜歡身上的藍紅印花條紋，帶有小朋友般的童趣風格塗鴉，同時也推薦了今日身上的白色Blondie手提白色小方包，雖然正面看來迷你、但擁有大容量可收納入她隨身攜帶的墨鏡、耳機，與小型底片相機。

本次GUCCI的Summer Stories系列以五大印花為主題，分別是「紅藍塗鴉條紋」、「雙G船錨」、「GUCCI Flora」、「繽紛櫻桃」以及「GUCCI海浪」；其中「紅藍塗鴉條紋」看似是隨興塗鴉，但以Gucci Loves You字樣接續而成；雙G船錨則展現在男女裝的不同細節如滾邊泳褲、紅藍條紋小外套上的具象船錨Logo，或變形為monogram在印花白色洋裝、印花棉質半身裙，同時男裝也有一款白色襯衫上的對稱船錨圖案，展現海洋熱力。

GUCCI工匠再運用了充滿度假氛圍的拉菲草於草編馬銜鍊拖鞋、緞帶草編高跟鞋、草編圓盤帽等單品；不容錯過的印花還更有品牌從日本藝術中得到靈感的「GUCCI海浪」印花：白色浪花搭配以綠橘黃藍等多彩浪頭，成為日藝混血的印花襯衫、短褲，也像捲起一波時尚熱浪，自由翱翔。

「繽紛櫻桃」印花短袖襯衫，37,000元。圖／GUCCI提供
「繽紛櫻桃」印花短袖襯衫，37,000元。圖／GUCCI提供
同樣身穿「Gucci Loves You」藍紅印花的Julia吳卓源，今日小秀長腿與腳上的女士互扣雙G厚底涼鞋。記者吳致碩／攝影
同樣身穿「Gucci Loves You」藍紅印花的Julia吳卓源，今日小秀長腿與腳上的女士互扣雙G厚底涼鞋。記者吳致碩／攝影
白色厚底涼鞋，將帶來隱形的增高功能，24,300元。圖／GUCCI提供
白色厚底涼鞋，將帶來隱形的增高功能，24,300元。圖／GUCCI提供
藍白條紋無袖連身褲裝，75,000元。圖／GUCCI提供
藍白條紋無袖連身褲裝，75,000元。圖／GUCCI提供
坤達今日出席GUCCI新品發表，身上的藍紅藍條紋襯衫「內藏彩蛋」，以「Gucci Loves You」字樣接續而成印花。記者吳致碩／攝影
坤達今日出席GUCCI新品發表，身上的藍紅藍條紋襯衫「內藏彩蛋」，以「Gucci Loves You」字樣接續而成印花。記者吳致碩／攝影
GUCCI的Summer Stories系列以「塗鴉條紋」、「船錨」、「GUCCI Flora」、「櫻桃」以及「海浪」等五款印花元素結合繽紛彩色，捲起一波盛夏「海波浪」。圖／GUCCI提供
GUCCI的Summer Stories系列以「塗鴉條紋」、「船錨」、「GUCCI Flora」、「櫻桃」以及「海浪」等五款印花元素結合繽紛彩色，捲起一波盛夏「海波浪」。圖／GUCCI提供
多彩條紋亞麻外套，再具有懷舊的復古彩度，86,000元。圖／GUCCI提供
多彩條紋亞麻外套，再具有懷舊的復古彩度，86,000元。圖／GUCCI提供
草編馬銜鍊拖鞋，洋溢著明快的度假風格。31,100元。圖／GUCCI提供
草編馬銜鍊拖鞋，洋溢著明快的度假風格。31,100元。圖／GUCCI提供
GUCCI推出全新Summer Stories，以糖果色的繽紛高彩結合五種印花圖騰，展現活力盛夏造型。圖／GUCCI提供
GUCCI推出全新Summer Stories，以糖果色的繽紛高彩結合五種印花圖騰，展現活力盛夏造型。圖／GUCCI提供
GUCCI以充滿夏日風格的拉菲草編織，帶來托特包、草編馬銜鍊拖鞋、緞帶草編高跟鞋等多樣單品。圖／GUCCI提供
GUCCI以充滿夏日風格的拉菲草編織，帶來托特包、草編馬銜鍊拖鞋、緞帶草編高跟鞋等多樣單品。圖／GUCCI提供
飾粉紅色緞帶草編高跟鞋，25,900元，另有藍色緞帶款。圖／GUCCI提供
飾粉紅色緞帶草編高跟鞋，25,900元，另有藍色緞帶款。圖／GUCCI提供
Julia吳卓源特別推薦了今日造型的白色Blondie手提包，表示可盡情收納她隨身攜帶的墨鏡、耳機與底片相機。記者吳致碩／攝影
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品牌 Gucci 坤達

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