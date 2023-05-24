坤達、Julia吳卓源藍紅GUCCI印花上身 掀起盛夏海波浪

隨日盛夏腳步的接近，古馳（GUCCI）今日發表了Summer Stories系列新品，該系列包含時裝、泳裝、鞋履、包款，品牌並邀請全能人氣王坤達與即將展開演唱會的Julia吳卓源一同出席，兩人並同樣穿上GUCCI藍紅印花上衣，一展夏日清爽活力。

今日坤達與Julia兩人出席時，不約而同穿上了「紅藍塗鴉條紋」，其中坤達是以Gucci Loves You印花真絲襯衫搭配GG緹花棉質長褲、互扣式雙G男士樂福鞋與Ophidia小型郵差包，整體風格在度假休閒中又帶著輕快街頭活力；而Julia吳卓源則以短版的GUCCI字樣印花襯衫搭配Blondie手提白色小方包、女士互扣雙G厚底涼鞋和水晶雙G耳環，小秀美腿，並同樣散發屬於夏日的清爽風格。

坤達表示很喜歡今日上身的GUCCI Loves You條紋，其印花風格夏天、輕鬆，穿起來又舒服。由於近日劇組外景常前往世界各地，他並推薦了北越成為夏日出國景點，表示北越沒想像那麼熱、更是一個以前未曾想像過的美麗國度；正持續準備「IDFK米納桑你們在哪」演唱會的R&B才女歌手Julia吳思源則同樣表示喜歡身上的藍紅印花條紋，帶有小朋友般的童趣風格塗鴉，同時也推薦了今日身上的白色Blondie手提白色小方包，雖然正面看來迷你、但擁有大容量可收納入她隨身攜帶的墨鏡、耳機，與小型底片相機。

本次GUCCI的Summer Stories系列以五大印花為主題，分別是「紅藍塗鴉條紋」、「雙G船錨」、「GUCCI Flora」、「繽紛櫻桃」以及「GUCCI海浪」；其中「紅藍塗鴉條紋」看似是隨興塗鴉，但以Gucci Loves You字樣接續而成；雙G船錨則展現在男女裝的不同細節如滾邊泳褲、紅藍條紋小外套上的具象船錨Logo，或變形為monogram在印花白色洋裝、印花棉質半身裙，同時男裝也有一款白色襯衫上的對稱船錨圖案，展現海洋熱力。