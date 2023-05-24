開幕買1送1！日式漢堡排「肉旨房」越光米、小菜吃到飽

看好日式直火炭烤漢堡排在網路上產生的超高人氣，復興空廚自創全新品牌「肉旨房」，提供日本和牛漢堡排、美牛漢堡排等品項，還有月見雞、煙燻豬等不同選擇。為慶祝新店開幕，5月26日至6月4日期間，美國牛漢堡排、煙燻豬漢堡排現享「買1送1」；成功在漢堡排放上蛋黃者，再加贈雞肉漢堡排或豬肉漢堡排1顆。

「牛絞肉漢堡排＋白飯」的組合，成為日本在疫情後的人氣料理，也吸引許多網友在網路上分享用餐短片。旗下已經有「肉大人」、「棧直火燒肉」的復興空廚，即以現有的肉品經驗，成立「肉旨房」。首店位於台北東區商圈，以兩間包廂、ㄇ字型餐檯，提供24席座位。不同於日本的純炭爐燒烤型態，肉旨房餐檯設有鐵板，先漢堡排高溫炙烤之後，再放置於顧客前的炭槽。同時藉由鐵板，也可延伸提供其他的鐵板料理。

肉旨房提供多款不同的漢堡排料理，每份均含2顆漢堡排，總重5～6盎司，並搭配日本越光米飯、自製醃菜、高麗菜絲、履歷生雞蛋與例湯。牛肉漢堡排即有「黑毛和牛漢堡排定食」、「美國牛漢堡排定食」兩種選擇。其中「黑毛和牛漢堡排」選用日本A5黑毛和牛肩胛肉、腿肉絞製而成，富含甘甜油脂，每份550元；「美國牛漢堡排定食」則為400元。

品嚐時，主廚先將漢堡排以鐵板煎至兩面微焦、內餡五分熟的狀態後，再置於顧客座位前的專屬炭槽，消費者可透過下方的備長炭持續加熱至自己喜歡的熟度。後將漢堡排擺於日本越光米飯上，再打上大武山牧場的新鮮蛋黃，增添漢堡排與米飯的滑潤與香氣，更添風味。

除了牛肉外，「煙燻豬肉漢堡排」使用國產里肌與豬五花製成，並添加西班牙煙燻紅椒粉，每套400元。「月見雞漢堡排」則在雞肉漢堡排內添加味噌、青蔥、雞軟骨丁增添風味與口感，每套400元。另外還有「鐵板牛雜定食」、「味噌爆卵香魚」、「豆腐野菇漢堡排」、「東港碳烤小卷」等不同餐點。

為強調肉品原味，肉旨房的漢堡排僅以海鹽、胡椒作為基本調味，隨餐也另提供美式BBQ醬、和風味噌燒肉醬、蔥油醬、日式洋蔥醬等醬汁。日本越光米飯、自製醃菜也提供續添服務，帶來大大的滿足感。

為慶祝新店開幕，5月26日至6月4日期間，「美國牛漢堡排」、「煙燻豬漢堡排」現享「買1送1」，現省400元；成功在漢堡排放上蛋黃者，再加贈雞肉漢堡排或豬肉漢堡排1顆。

【肉旨房】

地址：台北市忠孝東路四段216巷27弄3號