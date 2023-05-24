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鉉辰坎城賞杜娃黎波首秀 Lisa與金泰亨為黑珍珠慶生

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Donatella Versace與Dua Lipa於坎城影展期間呈獻兩人攜手打造的La Vacanza女裝系列。圖／凡賽斯提供
Donatella Versace與Dua Lipa於坎城影展期間呈獻兩人攜手打造的La Vacanza女裝系列。圖／凡賽斯提供

坎城影展期間，全世界的明星名流都會匯聚於法國南部。義大利品牌凡賽斯（Versace）於影展期間舉辦時裝大秀，發表由品牌創意總監Donatella Versace與「危險系歌姬」杜娃黎波（Dua Lipa）攜手打造的La Vacanza女裝系列，為夏季假期打造一系列日夜生活必備單品，包括新一代韓團Stray Kids的門面鉉辰也受邀看秀。而5月22日適逢超級名模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）的生日，所代言的德國品牌BOSS特地為她在坎城舉辦生日派對並獻上兩套訂製禮服；Blackpink成員Lisa、BTS防彈少年團成員金泰亨、與范冰冰等人都受邀出席。

杜娃黎波以大膽敢穿出名，穿搭風格深受年輕世代肯定。La Vacanza系列名稱在義大利文中意思為度假，包括剪裁講究的正裝和晚禮服，甚至有西裝配搭比基尼泳裝和內衣、棉質毛圈布沙灘服等所有度假場合必備的凡賽斯風格服飾，並重新演繹品牌1995年春夏系列的經典蝴蝶和瓢蟲印花，而多款配件以壓膜金屬色皮革打造，包括Repeat迷你月牙包、厚底涼鞋和時尚皮靴。該系列也參考唱片發佈後可供即時下載的模式，於舉行時裝秀後即時發售La Vacanza系列。

娜歐蜜在慶生派對上穿上了BOSS為她訂製的禮服，第一套出場的是一件以裸色薄紗手工繡滿無可挑剔的金色珠飾和羽毛的不對稱剪裁深V禮服，配上羽毛裝飾的裙擺，第二套則是一樣不對稱設計的白色露背斜肩禮服，腰部採用鏤空的設計，並搭配一條飾有流蘇的垂地不對稱圍巾。受邀參加慶生派對的友人除了亞洲明星，還包括李奧納多迪卡皮歐（Leonardo Di Caprio）、Travis Scott、Julia Garner、Irina Shayk等歐美名流。

凡賽斯La Vacanza系列卡迪布扣環連身迷你裙，飾以水晶網布飾帶和「Medusa' 95」細節。圖／凡賽斯提供
凡賽斯La Vacanza系列卡迪布扣環連身迷你裙，飾以水晶網布飾帶和「Medusa' 95」細節。圖／凡賽斯提供
前維密天使蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）與傑森史塔森（Jason Statham）受邀出席Versace與Dua Lipa攜手打造的La Vacanza女裝系列大秀。圖／凡賽斯提供
前維密天使蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）與傑森史塔森（Jason Statham）受邀出席Versace與Dua Lipa攜手打造的La Vacanza女裝系列大秀。圖／凡賽斯提供
凡賽斯La Vacanza系列飾以Medusa Heritage鈕扣的緹花毛圈棉布短袖襯衫，搭配緹花毛圈棉布短褲，適合夏季度海島度假。圖／凡賽斯提供
凡賽斯La Vacanza系列飾以Medusa Heritage鈕扣的緹花毛圈棉布短袖襯衫，搭配緹花毛圈棉布短褲，適合夏季度海島度假。圖／凡賽斯提供
凡賽斯La Vacanza系列以壓膜金屬色皮革打造的重點配飾。圖／凡賽斯提供
凡賽斯La Vacanza系列以壓膜金屬色皮革打造的重點配飾。圖／凡賽斯提供
（由左至右）Blackpink成員Lisa、娜歐蜜坎貝兒、BTS防彈少年團成員金泰亨於娜歐蜜生日派對上合影。圖／摘自網路
（由左至右）Blackpink成員Lisa、娜歐蜜坎貝兒、BTS防彈少年團成員金泰亨於娜歐蜜生日派對上合影。圖／摘自網路
凡賽斯La Vacanza系列西裝外套搭配泳裝內衣和短褲。圖／凡賽斯提供
凡賽斯La Vacanza系列西裝外套搭配泳裝內衣和短褲。圖／凡賽斯提供
范冰冰穿BOSS訂製禮服出席Naomi生日歡慶派對。圖／BOSS提供
范冰冰穿BOSS訂製禮服出席Naomi生日歡慶派對。圖／BOSS提供
凡賽斯La Vacanza系列水晶裝飾和扭結細節連身裙。圖／凡賽斯提供
凡賽斯La Vacanza系列水晶裝飾和扭結細節連身裙。圖／凡賽斯提供
凡賽斯La Vacanza系列飾以水晶裝飾和希臘迴紋鍊帶細節的泳衣。圖／凡賽斯提供
凡賽斯La Vacanza系列飾以水晶裝飾和希臘迴紋鍊帶細節的泳衣。圖／凡賽斯提供
凡賽斯La Vacanza系列粒紋羊毛露背連身迷你裙，飾以緞面「nastro Gianni」飾帶、緞面翻領和西裝標籤細節。圖／凡賽斯提供
凡賽斯La Vacanza系列粒紋羊毛露背連身迷你裙，飾以緞面「nastro Gianni」飾帶、緞面翻領和西裝標籤細節。圖／凡賽斯提供
凡賽斯La Vacanza系列以皮革和金屬色皮革製成的Butterfly高跟涼鞋和皮靴，搭配繫帶結構和蝴蝶裝飾。圖／凡賽斯提供
凡賽斯La Vacanza系列以皮革和金屬色皮革製成的Butterfly高跟涼鞋和皮靴，搭配繫帶結構和蝴蝶裝飾。圖／凡賽斯提供
Donatella Versace與Dua Lipa於坎城影展期間呈獻兩人攜手打造的La Vacanza女裝系列。圖／凡賽斯提供
Donatella Versace與Dua Lipa於坎城影展期間呈獻兩人攜手打造的La Vacanza女裝系列。圖／凡賽斯提供
凡賽斯La Vacanza系列飾品點綴滿滿的蝴蝶圖案。圖／凡賽斯提供
凡賽斯La Vacanza系列飾品點綴滿滿的蝴蝶圖案。圖／凡賽斯提供
韓團Stray Kids的門面鉉辰受邀出席Versace與Dua Lipa攜手打造的La Vacanza女裝系列大秀。圖／凡賽斯提供
韓團Stray Kids的門面鉉辰受邀出席Versace與Dua Lipa攜手打造的La Vacanza女裝系列大秀。圖／凡賽斯提供
5月22日生日壽星Naomi Campbell以一襲華麗的金色禮服驚豔現身派對現場。圖／BOSS提供
5月22日生日壽星Naomi Campbell以一襲華麗的金色禮服驚豔現身派對現場。圖／BOSS提供
（由左至右）Dua Lipa與Donatella Versace與於坎城影展期間呈獻兩人攜手打造的La Vacanza女裝系列。圖／凡賽斯提供
（由左至右）Dua Lipa與Donatella Versace與於坎城影展期間呈獻兩人攜手打造的La Vacanza女裝系列。圖／凡賽斯提供

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