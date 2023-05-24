鉉辰坎城賞杜娃黎波首秀 Lisa與金泰亨為黑珍珠慶生

坎城影展期間，全世界的明星名流都會匯聚於法國南部。義大利品牌凡賽斯（Versace）於影展期間舉辦時裝大秀，發表由品牌創意總監Donatella Versace與「危險系歌姬」杜娃黎波（Dua Lipa）攜手打造的La Vacanza女裝系列，為夏季假期打造一系列日夜生活必備單品，包括新一代韓團Stray Kids的門面鉉辰也受邀看秀。而5月22日適逢超級名模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）的生日，所代言的德國品牌BOSS特地為她在坎城舉辦生日派對並獻上兩套訂製禮服；Blackpink成員Lisa、BTS防彈少年團成員金泰亨、與范冰冰等人都受邀出席。

杜娃黎波以大膽敢穿出名，穿搭風格深受年輕世代肯定。La Vacanza系列名稱在義大利文中意思為度假，包括剪裁講究的正裝和晚禮服，甚至有西裝配搭比基尼泳裝和內衣、棉質毛圈布沙灘服等所有度假場合必備的凡賽斯風格服飾，並重新演繹品牌1995年春夏系列的經典蝴蝶和瓢蟲印花，而多款配件以壓膜金屬色皮革打造，包括Repeat迷你月牙包、厚底涼鞋和時尚皮靴。該系列也參考唱片發佈後可供即時下載的模式，於舉行時裝秀後即時發售La Vacanza系列。