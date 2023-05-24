鉉辰坎城賞杜娃黎波首秀 Lisa與金泰亨為黑珍珠慶生
坎城影展期間，全世界的明星名流都會匯聚於法國南部。義大利品牌凡賽斯（Versace）於影展期間舉辦時裝大秀，發表由品牌創意總監Donatella Versace與「危險系歌姬」杜娃黎波（Dua Lipa）攜手打造的La Vacanza女裝系列，為夏季假期打造一系列日夜生活必備單品，包括新一代韓團Stray Kids的門面鉉辰也受邀看秀。而5月22日適逢超級名模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）的生日，所代言的德國品牌BOSS特地為她在坎城舉辦生日派對並獻上兩套訂製禮服；Blackpink成員Lisa、BTS防彈少年團成員金泰亨、與范冰冰等人都受邀出席。
杜娃黎波以大膽敢穿出名，穿搭風格深受年輕世代肯定。La Vacanza系列名稱在義大利文中意思為度假，包括剪裁講究的正裝和晚禮服，甚至有西裝配搭比基尼泳裝和內衣、棉質毛圈布沙灘服等所有度假場合必備的凡賽斯風格服飾，並重新演繹品牌1995年春夏系列的經典蝴蝶和瓢蟲印花，而多款配件以壓膜金屬色皮革打造，包括Repeat迷你月牙包、厚底涼鞋和時尚皮靴。該系列也參考唱片發佈後可供即時下載的模式，於舉行時裝秀後即時發售La Vacanza系列。
娜歐蜜在慶生派對上穿上了BOSS為她訂製的禮服，第一套出場的是一件以裸色薄紗手工繡滿無可挑剔的金色珠飾和羽毛的不對稱剪裁深V禮服，配上羽毛裝飾的裙擺，第二套則是一樣不對稱設計的白色露背斜肩禮服，腰部採用鏤空的設計，並搭配一條飾有流蘇的垂地不對稱圍巾。受邀參加慶生派對的友人除了亞洲明星，還包括李奧納多迪卡皮歐（Leonardo Di Caprio）、Travis Scott、Julia Garner、Irina Shayk等歐美名流。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言