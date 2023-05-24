台美日澳合辦疫後首場衛生實體會議 應戰下一波大流行

世界衛生大會WHA於5月21日至30日在日內瓦舉行，我國雖然未獲邀以觀察員身分出席，但仍在當地舉辦專業論壇。我國與美日澳在「全球合作暨訓練架構GCTF」合作模式下，在23日舉辦「全球合作暨訓練架構-後疫情時代建構永續應變下一波大流行之契機」論壇，為疫情爆發三年後的首場衛生實體會議，也是第一次在WHA期間於日內瓦辦的GCTF活動。

我國駐日內瓦辦事處大使蘇瑩君、衛福部長薛瑞元及美國衛生部全球事務助理部長Loyce Pace均代表致詞。薛瑞元表示，經歷一波波的疫情高峰後，直到今年5月起，日本及美國調降COVID-19防治等級或終止緊急狀態，WHO幹事長也在5月5日宣布COVID-19不再是「國際關注之公共衛生緊急事件」。

薛瑞元表示，我國已5月1日調整疾病類別及解散指揮中心，並同步檢討修訂大流行應變計畫及相關法規。希望趁著全球COVID-19防疫後期階段，各國藉此機會充分交流這次抗疫過程中的寶貴經驗。

疾管署副署長曾淑慧24日也指出，從SARS之後，遇到各種大大小小的挑戰，包含H5N1、H7N9等，甚至到這一次的COVID-19，希望藉由這一次的經驗分享，分享台灣做得不錯的地方，也從美日澳的經驗學習，降低下一次疫情來襲時的損害。

本次論壇由我國、美國、日本、澳洲派員擔任講者，分享在COVID-19疫情防治過程中，所遭遇到最重要的挑戰，以及如何精進以因應下一次大流行，最後由主持人疾管署副署長羅一鈞副歸納總結。參與人員包括美、日、澳等理念相近國家的WHA代表團成員或駐日內瓦官員，共有9國超過30人參加。