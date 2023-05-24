不只迪麗熱巴盛世美顏戴好看！MIKIMOTO把珍珠變個性美

1893年，御木本幸吉（Kokichi Mikimoto）成功養殖出的第一顆半圓珍珠，讓人類從必須大量開採珍珠母貝才能得到珍珠的過往中解放出來， 進入人工養殖珍珠的時代。130年後，御木本幸吉創立的珠寶品牌MIKIMOTO歡慶130週年，從最初懷抱著「用珍珠妝點全世界女性頸間」的夢想至今，品牌與時俱進，迎來全新的挑戰，致力於「以珍珠妝點每一個人，無論性別或世代」。

承襲品牌創辦人無畏的探索精神，130週年的最新力作，以象徵撕破窠臼印象的V字造型，創造出V Code系列珠寶脫穎而出的全新風貌；以品牌logo的M字勾勒幾何細節的M Signature系列珠寶，更強勢預告一個跨越藩籬、優雅中性的全新時代美學。

V Code系列靈感來自於V型強烈鮮明的線條，重新詮釋了傳統珍珠珠寶的設計，結合簡約俐落的線條與珍珠的溫潤光澤，打破性別和刻板印象的束縛，展現與時俱進的開創性。V Code前衛的深V字線提供純銀材質或18K黃金兩種材質，搭配光豔柔潤的日本Akoya珍珠，或是點綴珍珠串鍊的底部、作為墜鍊或耳環，前衛摩登的設計，彰顯日常配戴珍珠的自由美感。