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不只迪麗熱巴盛世美顏戴好看！MIKIMOTO把珍珠變個性美
1893年，御木本幸吉（Kokichi Mikimoto）成功養殖出的第一顆半圓珍珠，讓人類從必須大量開採珍珠母貝才能得到珍珠的過往中解放出來， 進入人工養殖珍珠的時代。130年後，御木本幸吉創立的珠寶品牌MIKIMOTO歡慶130週年，從最初懷抱著「用珍珠妝點全世界女性頸間」的夢想至今，品牌與時俱進，迎來全新的挑戰，致力於「以珍珠妝點每一個人，無論性別或世代」。
承襲品牌創辦人無畏的探索精神，130週年的最新力作，以象徵撕破窠臼印象的V字造型，創造出V Code系列珠寶脫穎而出的全新風貌；以品牌logo的M字勾勒幾何細節的M Signature系列珠寶，更強勢預告一個跨越藩籬、優雅中性的全新時代美學。
V Code系列靈感來自於V型強烈鮮明的線條，重新詮釋了傳統珍珠珠寶的設計，結合簡約俐落的線條與珍珠的溫潤光澤，打破性別和刻板印象的束縛，展現與時俱進的開創性。V Code前衛的深V字線提供純銀材質或18K黃金兩種材質，搭配光豔柔潤的日本Akoya珍珠，或是點綴珍珠串鍊的底部、作為墜鍊或耳環，前衛摩登的設計，彰顯日常配戴珍珠的自由美感。
而全新M Signature系列珠寶，則以品牌獨有的粉紅金鑄造光澤具有體積感的金屬結構，透過鑽石襯托柔和色調，能打亮肌膚，提升整體優雅氣質，營造活潑又俐落的印象。 系列設計發想來自於品牌logo的M字照映在鏡面而無限延伸，作品倒角的細膩處理讓光線反射，M的字體也因此相連，圓型的弧線創造出飽滿的份量感，巧妙的鏤空設計也提高了配戴的舒適感，不論是墜鍊、耳環與戒指，都完美體現品牌對於珠寶設計的全新觀點。
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