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不只迪麗熱巴盛世美顏戴好看！MIKIMOTO把珍珠變個性美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO品牌全球代言人迪麗熱巴與宋威龍演譯V Code系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO品牌全球代言人迪麗熱巴與宋威龍演譯V Code系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供

1893年，御木本幸吉（Kokichi Mikimoto）成功養殖出的第一顆半圓珍珠，讓人類從必須大量開採珍珠母貝才能得到珍珠的過往中解放出來， 進入人工養殖珍珠的時代。130年後，御木本幸吉創立的珠寶品牌MIKIMOTO歡慶130週年，從最初懷抱著「用珍珠妝點全世界女性頸間」的夢想至今，品牌與時俱進，迎來全新的挑戰，致力於「以珍珠妝點每一個人，無論性別或世代」。

承襲品牌創辦人無畏的探索精神，130週年的最新力作，以象徵撕破窠臼印象的V字造型，創造出V Code系列珠寶脫穎而出的全新風貌；以品牌logo的M字勾勒幾何細節的M Signature系列珠寶，更強勢預告一個跨越藩籬、優雅中性的全新時代美學。

V Code系列靈感來自於V型強烈鮮明的線條，重新詮釋了傳統珍珠珠寶的設計，結合簡約俐落的線條與珍珠的溫潤光澤，打破性別和刻板印象的束縛，展現與時俱進的開創性。V Code前衛的深V字線提供純銀材質或18K黃金兩種材質，搭配光豔柔潤的日本Akoya珍珠，或是點綴珍珠串鍊的底部、作為墜鍊或耳環，前衛摩登的設計，彰顯日常配戴珍珠的自由美感。

而全新M Signature系列珠寶，則以品牌獨有的粉紅金鑄造光澤具有體積感的金屬結構，透過鑽石襯托柔和色調，能打亮肌膚，提升整體優雅氣質，營造活潑又俐落的印象。 系列設計發想來自於品牌logo的M字照映在鏡面而無限延伸，作品倒角的細膩處理讓光線反射，M的字體也因此相連，圓型的弧線創造出飽滿的份量感，巧妙的鏤空設計也提高了配戴的舒適感，不論是墜鍊、耳環與戒指，都完美體現品牌對於珠寶設計的全新觀點。

M Signature系列夾式耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石，97,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature系列夾式耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石，97,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO品牌全球代言人迪麗熱巴演譯V Code系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO品牌全球代言人迪麗熱巴演譯V Code系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
M Signature系列墜鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石，10萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature系列墜鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石，10萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature系列針式耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石，97,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature系列針式耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石，97,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code系列18K黃金珍珠項鍊，搭配日本Akoya珍珠約6.5毫米，約26萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code系列18K黃金珍珠項鍊，搭配日本Akoya珍珠約6.5毫米，約26萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code系列18K黃金墜鍊，搭配日本Akoya珍珠約6.00毫米，96,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code系列18K黃金墜鍊，搭配日本Akoya珍珠約6.00毫米，96,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto今年歡慶130週年，推出全新V Code系列。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto今年歡慶130週年，推出全新V Code系列。圖／MIKIMOTO提供
M Signature系列鑽戒，18K粉紅金鑲嵌鑽石，97,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature系列鑽戒，18K粉紅金鑲嵌鑽石，97,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code系列18K黃金耳環，搭配日本Akoya珍珠約5.00毫米，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code系列18K黃金耳環，搭配日本Akoya珍珠約5.00毫米，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO品牌全球代言人宋威龍演譯V Code系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO品牌全球代言人宋威龍演譯V Code系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
M Signature系列鑽戒，18K粉紅金鑲嵌鑽石，97,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature系列鑽戒，18K粉紅金鑲嵌鑽石，97,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code系列純銀墜鍊，搭配日本Akoya珍珠約7.00毫米，21,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code系列純銀墜鍊，搭配日本Akoya珍珠約7.00毫米，21,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code系列純銀耳環，搭配日本Akoya珍珠約6.25毫米，28,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code系列純銀耳環，搭配日本Akoya珍珠約6.25毫米，28,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code系列純銀珍珠項鍊，搭配日本Akoya珍珠約6.5毫米，14萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code系列純銀珍珠項鍊，搭配日本Akoya珍珠約6.5毫米，14萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature系列墜鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石，10萬9,000元；M Signature系列針式耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石，97,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature系列墜鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石，10萬9,000元；M Signature系列針式耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石，97,000元。圖／MIKIMOTO提供

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