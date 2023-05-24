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池昌旭變身「重機歐巴」 全新形象影片Man味大爆炸
日前才在IG透露動態，展示出可能人正在台灣的「歐巴」池昌旭今日又有新消息！由於池昌旭今年三月時甫成為瑞士鐘表品牌雷達（RADO）的品牌代言人，今日雷達也火速發表全新形象影片，除了池昌旭與重機一同入境，並在約一分鐘的影片裡，展現出由日出到晨昏的動感紳士魅力。
在影片中池昌旭先從一整盒的收藏中挑選了一只鏤空、金色風格的表款，他蓄勢待發、自信十足，在戴上皮手套、跨上重機之後，池昌旭盡情在都市中奔馳，同時也感受分秒流動的自由魅力，最終當夜幕低垂，只見池昌旭依然維持炯炯有神的雙眸，而背後大都會建築的夜色，也像他手上表款的反光，由日暮到晨昏，始終閃耀動容。
原來本次池昌旭在形象視覺中配戴的表款則是雷達（RADO）的Captain Cook庫克船長系列高科技陶瓷鏤空腕表，表款是以1962年的一款經典骨董表為靈感，但運用當代的技術力：高科技陶瓷材質打造，並具備戲劇張力十足的鏤空面盤。表款動力的Calibre R808並具備動力儲存80小時性能，抗磁的Nivachron™鈦合金游絲，以及五方位的校正測試。
霧面電漿高科技陶瓷表殼並搭配上以玫瑰金色PVD的塗層精鋼旋轉表圈，霧面電漿高科技陶瓷一如池昌旭陽剛的紳士男人味，但鏤空面盤又像池昌旭透明、清澈的眼神，讓人一眼望穿。表款並具備300米防水性能，訂價則為13萬1,600元。想成為跟池昌旭一樣又Man又斯文的重機紳士，是不是也來一「手」雷達庫克船長系列高科技陶瓷鏤空表呢？
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