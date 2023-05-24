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超夯聯名鞋誕生！Prada X adidas演繹三經典搶搭足球熱

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
透過Linea Rossa標誌、Prada經典的三角金屬銘牌，以及三角橡膠顆粒，Prada帶來一系列專業運動足球鞋，兼顧機能且時髦。圖／Prada提供
透過Linea Rossa標誌、Prada經典的三角金屬銘牌，以及三角橡膠顆粒，Prada帶來一系列專業運動足球鞋，兼顧機能且時髦。圖／Prada提供

精品與運動的聯名近日再添新話題。Prada與adidas共同發表了全新「adidas Football for Prada」足球鞋系列：不僅帶來Predator Accuracy、Copa Pure與X Crazyfast三款鞋款的經典演繹，並展現Prada Linea Rossa的極簡時髦風格。

三款球鞋的襯裡與鞋面都使用了上好的皮革製作，並採用簡約的黑、白、銀色調為色彩主軸，同時裝飾上Linea Rossa經典的紅色視覺，展現視覺風格的一致性，同時鞋款將同時擁有男性、女性兩種尺寸，滿足全性別對於足球的熱愛。

其中X Crazyfast款的中足籠採用半透明的單層網眼，並搭配Prada經典的三角Logo、鞋跟處再有紅色的Linea Rossa標示；Copa Pure則採用金屬光澤、都會風格的亮澤感銀色皮革鞋面，並搭配Fusion Skin技術、與Torsion Frame Soleplate技術，讓鞋款能實際幫助穿戴者擁有更佳表現；Predator Accuracy則以絨面皮革覆蓋Fusion Skin材質，而Prada Linea Rossa標示同時裝飾於鞋舌和鞋跟，但在接近鞋底時變化半透明質感，同時鞋面再加以增加接觸面積、強化控球感、提升射門精準度的柔軟三角橡膠顆粒。

本系列將陸續透過adidas CONFIRMED App，並從5月25日（四）開始，於prada.com，以及指定的Prada專門店、限量發售。

Predator Accuracy、Copa Pure與X Crazyfast三款鞋款，使用黑、白、銀三色為主視覺。圖／Prada提供
Predator Accuracy、Copa Pure與X Crazyfast三款鞋款，使用黑、白、銀三色為主視覺。圖／Prada提供
三款球鞋的襯裡與鞋面都裝飾以Linea Rossa經典的紅色視覺，同時鞋款將滿足全性別對足球的熱愛。圖／Prada提供
三款球鞋的襯裡與鞋面都裝飾以Linea Rossa經典的紅色視覺，同時鞋款將滿足全性別對足球的熱愛。圖／Prada提供
Prada與adidas共同發表全新「adidas Football for Prada」足球鞋系列，翻玩三大經典足球鞋履，並展現Prada Linea Rossa的極簡時髦風格。圖／Prada提供（合成圖）
Prada與adidas共同發表全新「adidas Football for Prada」足球鞋系列，翻玩三大經典足球鞋履，並展現Prada Linea Rossa的極簡時髦風格。圖／Prada提供（合成圖）

adidas 足球

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