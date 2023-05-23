台虎旅展全線促銷單程899起 現場購票9折再送成交禮
第17屆台北國際觀光博覽會即將於5月26日至29日在台北世貿一館盛大舉辦，看好疫後旅遊市場明顯回溫，台灣虎航以「水樂園」為主題，打造滿滿歡樂、輕鬆的夏日出遊氛圍；此外，民眾於旅展現場購票還可享票價9折再送成交禮，鼓勵虎迷們呼朋引伴一起規劃下一趟旅程。
台灣虎航表示，今年的攤位（A621）一如往常色彩繽紛，充滿夏日活潑愉悅的玩樂心情，映入眼簾的刺激滑水道和巨無霸飲料杯，完美重現水樂園的既視感，不僅每個角度都非常適合拍照打卡外，還有最有人氣的網紅虎將不時來串場，歡迎民眾一起來同樂。
台虎指出，旅展期間也會同步推出線上旅展，促銷期間為2023年5月26日上午10點起至2023年5月29日晚間11點59分止，可訂購的旅行期間為即日起至2024年3月30日，推出單程未稅NT$899起的旅展限定優惠促銷價；民眾於旅展現場購票除有機會再享票價9折優惠外，若是樂虎卡友，則同享9折優惠，再加碼8% tigerclub回饋金。
此外，還有每日展場限定的成交禮，凡是購買日本、泰國各航線，以及其他指定航線包括花卷、仙台、新潟、茨城、名古屋、大阪、小松、岡山、佐賀、沖繩和大邱等機票的民眾，更能獲得加碼成交禮，數量有限送完為止。
另外，旅展現場民眾只要追蹤台灣虎航官方IG帳號（www.instagram.com/tigerair.taiwan/），同時分享旅展貼文至個人限動並tag指定文字，還可參加抽獎，有機會獲得台灣虎航指定航點來回機票、日本王子大飯店指定住宿券、Joytel日本3GB網卡，或只送不賣的台灣虎航限量紀念商品等，旅展期間預計會送出14張免費來回機票及超過上千個精美紀念商品，人人有獎，送完為止。值得一提的是，不僅旅展現場好康加碼送不完，同步在線上旅展亦推出購票抽宏佳騰智慧電車的抽獎活動。
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