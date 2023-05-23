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許光漢、崔宇植和Koki都愛穿的人氣時尚品牌！教你寫一封浪漫情書給巴黎

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
從木村光希Koki登上時裝雜誌，或是近期許光漢前往香港出席「我和鬼變成家人的那件事」的記者會，其實都能看到法國時裝品牌AMI PARIS的蹤影。圖／摘自微博
從木村光希Koki登上時裝雜誌，或是近期許光漢前往香港出席「我和鬼變成家人的那件事」的記者會，其實都能看到法國時裝品牌AMI PARIS的蹤影。圖／摘自微博

從木村光希Koki登上時裝雜誌，或是韓綜「瑞鎮家」的崔宇植，再到近期許光漢前往香港出席「我和鬼變成家人的那件事」的記者會，其實都能看到法國時裝品牌AMI PARIS的蹤影。愛心符號結合了品牌字母A而成的Logo讓人容易辨識，更重要的是它凸顯了AMI PARIS精神，隨興又瀟灑的浪漫情懷。

就如同這季，AMI PARIS以蒙馬特丘陵作為靈感，透過浪漫又富有詩意的形式，展現隨興時髦精神，更可視作為一封致敬巴黎的情書。其實這樣的概念，早就出現在美劇「艾蜜莉在巴黎Emily In Paris」中，當時主角在幫AMI PARIS規劃新一季形象時，便把「情書」的想法融入其中，所以當春夏系列推出後，不免讓品牌粉絲或劇迷，感到似曾相識的錯覺。這個由設計師Alexandre Mattiussi在2011年所創立的品牌，以清新簡約風格見長，最為知名的不外乎是「Ami De Coeur」經典A字愛心系列，有著中性版型搭配吸睛經典A字Logo，獲得許多名人喜愛，因此從社群到秀場，紅遍全球時尚圈。而AMI PARIS春夏系列，除了Ami De Coeur的單品之外，女裝部分還提供了平口條紋上衣、短版Coeur Sacré T恤等款式，傳遞出屬於巴黎人的自信與驕傲。

agnès b.在這季有Snap Cardigan經典開襟外套，可與不同風格單品變換搭配，成為最實穿的日常裝束。圖／agnès b.提供
agnès b.在這季有Snap Cardigan經典開襟外套，可與不同風格單品變換搭配，成為最實穿的日常裝束。圖／agnès b.提供

說到優雅與浪漫，怎能忘了法式風格先驅的agnès b.在這季則有Snap Cardigan經典開襟外套，可與不同風格單品變換搭配，成為最實穿的日常裝束。提供明亮顏色選擇，並選用棉質針織面料，帶來舒適穿著感受；部分款式並綴以b. Logo刺繡標誌，可單穿作為上衣，或外搭營造層次感。

許光漢前往香港出席「我和鬼變成家人的那件事」的記者會，就身穿了法國時裝品牌AMI PARIS服飾。圖／摘自微博
許光漢前往香港出席「我和鬼變成家人的那件事」的記者會，就身穿了法國時裝品牌AMI PARIS服飾。圖／摘自微博

韓綜「瑞鎮家」的崔宇植穿著法國時裝品牌AMI PARIS服飾拍攝平面廣告。圖／摘自微博
韓綜「瑞鎮家」的崔宇植穿著法國時裝品牌AMI PARIS服飾拍攝平面廣告。圖／摘自微博

AMI PARIS春夏系列以蒙馬特丘陵作為靈感，透過浪漫又富有詩意的形式，展現隨興時髦精神，更可視作為一封致敬巴黎的情書。圖／THE SPAACE提供
AMI PARIS春夏系列以蒙馬特丘陵作為靈感，透過浪漫又富有詩意的形式，展現隨興時髦精神，更可視作為一封致敬巴黎的情書。圖／THE SPAACE提供

AMI PARIS Ami de Coeur橫條紋上衣，6,980元。圖／THE SPAACE提供
AMI PARIS Ami de Coeur橫條紋上衣，6,980元。圖／THE SPAACE提供

AMI PARIS平口條紋上衣，9,980元。 圖／THE SPAACE提供
AMI PARIS平口條紋上衣，9,980元。 圖／THE SPAACE提供

品牌 巴黎 愛心 許光漢

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