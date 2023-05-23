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黑白經典不敗 2023坎城紅毯連Jennie也收服的時尚趨勢

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2023年坎城影展紅毯，經典的黑色與白色禮服成為許多明星的展現個人風格首選。圖／摘自IG、路易威登提供
2023年坎城影展紅毯，經典的黑色與白色禮服成為許多明星的展現個人風格首選。圖／摘自IG、路易威登提供

黑色與白色向來是時尚最愛的經典色調，尤其在深具影響力的嘉伯麗香奈兒（Gabrielle Chanel）倡導之下，從20世紀至今已經成為時尚的基本語彙。但在一片黑白中如何能穿出與眾不同的個人風格和新鮮感？今年第76屆的坎城紅毯就回歸經典，少了以往的過度浮誇，許多紅毯巨星都選擇了最不出錯的優雅黑白，襯上份量大小適中的珠寶，展現最考驗穿搭功力的平衡與簡約美學。

●香奈兒經典黑白色 精巧鑽石畫龍點睛

香奈兒品牌大使JENNIE出席5月22日「The Idol」首映會，穿香奈兒2020 春夏高級訂製服系列白色蕾絲馬甲蓬裙洋裝，飾落肩黑色薄紗、配戴香奈兒高級珠寶。
香奈兒品牌大使JENNIE出席5月22日「The Idol」首映會，穿香奈兒2020 春夏高級訂製服系列白色蕾絲馬甲蓬裙洋裝，飾落肩黑色薄紗、配戴香奈兒高級珠寶。
香奈兒品牌大使莉莉蘿絲戴普出席5月22日「The Idol」首映會，穿香奈兒1994/95秋冬高級時裝系列黑色亮片繡飾平口小洋裝，胸前飾以水藍色山茶花、配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使莉莉蘿絲戴普出席5月22日「The Idol」首映會，穿香奈兒1994/95秋冬高級時裝系列黑色亮片繡飾平口小洋裝，胸前飾以水藍色山茶花、配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供

黑白是香奈兒最著名的色彩。由兩位年輕香奈兒品牌大使莉莉蘿絲戴普（Lily- Rose Depp）與BLACKPINK成員Jennie參與演出的話題美劇「偶像漩渦」（The Idol）日前在坎城舉辦首映，莉莉蘿絲戴普穿了一套綴滿黑色亮片骨董香奈兒短洋裝，搭配山茶花垂墜鑽石耳環呼應胸前藍色山茶花，展現屬於23歲的活力與高級感，細節完整度很高。Jennie則是選擇了猶如公主般優雅的白色蕾絲澎裙洋裝配黑色薄紗領和高跟鞋，展現不同風貌的香奈兒。

本屆評審團成員布麗拉森穿著香奈兒2023春夏高級訂製服系列黑色貓型圖紋亮片繡飾縐織洋裝。圖／香奈兒提供
本屆評審團成員布麗拉森穿著香奈兒2023春夏高級訂製服系列黑色貓型圖紋亮片繡飾縐織洋裝。圖／香奈兒提供
日本女演員安藤櫻出席自己擔任女主角演出的是枝裕和導演新片「怪物」首映會，穿香奈兒2022春夏高級訂製服，白色綢緞羽飾長洋裝，外罩以珠繡薄紗，配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供
日本女演員安藤櫻出席自己擔任女主角演出的是枝裕和導演新片「怪物」首映會，穿香奈兒2022春夏高級訂製服，白色綢緞羽飾長洋裝，外罩以珠繡薄紗，配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供

本屆評審團成員、「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）也在亮相時選穿了香奈兒今年高級訂製系列的繞頸式黑色長洋裝，下擺裝飾童趣十足的黑色貓型圖紋亮片刺繡。演出日本名導是枝裕和新作「怪物」（Monster）日本版電影女主角的安藤櫻（Sakura Ando），在出席首映紅毯時則是以一身清爽高雅的香奈兒白色綢緞羽飾長洋裝外罩珠繡薄紗亮相。兩人都選擇了堆疊份量感精巧的香奈兒鑽石珠寶，以與服裝相呼應的經典設計元素，適度為整體造型畫龍點睛。

●黑白襯托百搭白鑽 彩色寶石更醒目

凱特布蘭琪穿路易威登訂製款白色禮服配黑色絲絨披風、配戴高級珠寶耳環出席第76屆坎城影展頒獎典禮。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪穿路易威登訂製款白色禮服配黑色絲絨披風、配戴高級珠寶耳環出席第76屆坎城影展頒獎典禮。圖／路易威登提供

而黑白經典色調璀璨純淨的白色鑽石，能突顯穿著者本身的特質和服裝的設計。凱特布蘭琪（Cate Blanchette）的路易威登（Louis Vuitton）訂製款白色禮服配黑色絲絨披風就讓人注意到服裝的環保精神。陳靜穿路易威登訂製款白色刺繡烏干紗禮服配鑽石高級珠寶，以簡約色調突顯服裝的幾何線條。「黑豹2」的薇拉戴維絲（Viola Davis）也以經典的蕭邦白鑽高級珠寶，為一身雪白的Valentino羽毛禮服作完美的註腳。風格火辣敢秀的杜娃黎波（Dua Lipa）則是以Tiffany的鑽石珠寶，為性感的黑色Celine禮服增添貴氣。

杜娃黎波穿CELINE黑色不對稱挖洞禮服配戴Tiffany鑽石珠寶出席2023「The King of Algiers」電影首映紅毯。圖／CELINE提供
杜娃黎波穿CELINE黑色不對稱挖洞禮服配戴Tiffany鑽石珠寶出席2023「The King of Algiers」電影首映紅毯。圖／CELINE提供
陳靜穿路易威登訂製款白色刺繡烏干紗禮服、配戴路易威登鑽石高級珠寶出席第76屆坎城影展頒獎典禮。圖／路易威登提供
陳靜穿路易威登訂製款白色刺繡烏干紗禮服、配戴路易威登鑽石高級珠寶出席第76屆坎城影展頒獎典禮。圖／路易威登提供

然而黑白色服裝之所以迷人，更是因為能完美搭配任何色彩。「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）的香奈兒的白色絲質洋裝，雖然領口與胸衣裝飾紅黑白珠繡，她卻大膽地配上蕭邦（Chopard）的黃色剛玉與鑽石珠寶，活潑的用色很適合她的風格。同樣是非裔深膚色，美國女星Laura Harrier則以寶格麗（BVLGARI）經典的蛇Serpenti紅寶石耳環配襯剪裁性感火辣的Saint Laurent黑色禮服，更顯魅惑。

FRED品牌大使關曉彤穿Valentino 2023春夏高級訂製系列黑白雙色禮服配戴Chance Infinie Faith in Destiny珠寶出席第76屆坎城影展頒獎典禮。圖／FRED提供
FRED品牌大使關曉彤穿Valentino 2023春夏高級訂製系列黑白雙色禮服配戴Chance Infinie Faith in Destiny珠寶出席第76屆坎城影展頒獎典禮。圖／FRED提供
周冬雨穿路易威登黑色薄紗訂製服出席5月20日「花月殺手」首映會。圖／路易威登提供
周冬雨穿路易威登黑色薄紗訂製服出席5月20日「花月殺手」首映會。圖／路易威登提供

大陸女星關曉彤穿著Valentino的黑白雙色禮服，完美搭配她所代言的FRED珠寶如意繩結造型項鍊，胸前的藍寶石猶如水滴。南韓超模朴秀珠大膽選擇份量感搶眼的蕭邦祖母綠寶石耳環，以寶石的幾何線條與呼應服裝菱形刺繡；而服裝上同樣有菱形刺繡元素的路易威登品牌大使周冬雨，則是配上多彩寶石的耳環和戒指。加拿大超模Coco Rocha一身雪白的Dolce & Gabbana禮服，讓人聚焦脖子上CHAUMET鑲嵌橘紅色尖晶石、藍寶石、帕拉伊巴碧璽的項鍊，展現浪漫恣意的時尚風格。

娜歐蜜坎貝兒5月20日出席「煽動者」首映會穿著香奈兒2022春夏高級訂製服系列白色絲質洋裝，領口與胸衣飾以紅黑白珠繡，配戴蕭邦黃色剛玉與鑽石珠寶。圖／香奈兒提供
娜歐蜜坎貝兒5月20日出席「煽動者」首映會穿著香奈兒2022春夏高級訂製服系列白色絲質洋裝，領口與胸衣飾以紅黑白珠繡，配戴蕭邦黃色剛玉與鑽石珠寶。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普配戴的Diamant Evanescent手鍊。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普配戴的Diamant Evanescent手鍊。圖／香奈兒提供
安藤櫻配戴香奈兒高級珠寶系列Comète流星不對稱耳環。圖／香奈兒提供
安藤櫻配戴香奈兒高級珠寶系列Comète流星不對稱耳環。圖／香奈兒提供
布麗拉森配戴香奈兒高級珠寶系列Comete Couture 戒指。圖／香奈兒提供
布麗拉森配戴香奈兒高級珠寶系列Comete Couture 戒指。圖／香奈兒提供
Coco Rocha配戴CHAUMET Escales泊岸飲歇項鍊，18K白金和18K玫瑰金鑲嵌橘紅色尖晶石、鑽石、藍寶石及帕拉伊巴碧璽。圖／CHAUMET提供
Coco Rocha配戴CHAUMET Escales泊岸飲歇項鍊，18K白金和18K玫瑰金鑲嵌橘紅色尖晶石、鑽石、藍寶石及帕拉伊巴碧璽。圖／CHAUMET提供
莉莉蘿絲戴普配戴的Ruban Basic緞帶蝴蝶結戒指。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普配戴的Ruban Basic緞帶蝴蝶結戒指。圖／香奈兒提供
加拿大超模Coco Rocha出席5月22日坎城影展「Club Zero」試映會，穿Dolce & Gabbana配戴CHAUMET繽紛多彩的高級珠寶。圖／CHAUMET提供
加拿大超模Coco Rocha出席5月22日坎城影展「Club Zero」試映會，穿Dolce & Gabbana配戴CHAUMET繽紛多彩的高級珠寶。圖／CHAUMET提供
布麗拉森配戴香奈兒高級珠寶系列Pluie de Comètes戒指。圖／香奈兒提供
布麗拉森配戴香奈兒高級珠寶系列Pluie de Comètes戒指。圖／香奈兒提供
Coco Rocha配戴CHAUMET Escales泊岸飲歇耳環，18K白金和18K玫瑰金鑲嵌鑽石、橘紅色尖晶石、帕拉伊巴碧璽、藍寶石。圖／CHAUMET提供
Coco Rocha配戴CHAUMET Escales泊岸飲歇耳環，18K白金和18K玫瑰金鑲嵌鑽石、橘紅色尖晶石、帕拉伊巴碧璽、藍寶石。圖／CHAUMET提供
JENNIE配戴的Camélia Précieux戒指。圖／香奈兒提供
JENNIE配戴的Camélia Précieux戒指。圖／香奈兒提供
布麗拉森配戴香奈兒高級珠寶系列Signature Ultime耳環。圖／香奈兒提供
布麗拉森配戴香奈兒高級珠寶系列Signature Ultime耳環。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普配戴的Diamant Evanescent耳環。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普配戴的Diamant Evanescent耳環。圖／香奈兒提供
娜歐蜜坎貝兒5月20日出席「煽動者」首映會穿著香奈兒2022春夏高級訂製服系列白色絲質洋裝，領口與胸衣飾以紅黑白珠繡，配戴蕭邦黃色剛玉與鑽石珠寶。圖／蕭邦提供
娜歐蜜坎貝兒5月20日出席「煽動者」首映會穿著香奈兒2022春夏高級訂製服系列白色絲質洋裝，領口與胸衣飾以紅黑白珠繡，配戴蕭邦黃色剛玉與鑽石珠寶。圖／蕭邦提供
JENNIE配戴的Ruban 戒指。圖／香奈兒提供
JENNIE配戴的Ruban 戒指。圖／香奈兒提供
本屆評審團成員布麗拉森穿著香奈兒2023春夏高級訂製服系列黑色貓型圖紋亮片繡飾縐織洋裝。圖／香奈兒提供
本屆評審團成員布麗拉森穿著香奈兒2023春夏高級訂製服系列黑色貓型圖紋亮片繡飾縐織洋裝。圖／香奈兒提供
FRED品牌大使關曉彤穿Valentino 2023春夏高級訂製系列黑白雙色禮服配戴Chance Infinie Faith in Destiny珠寶出席第76屆坎城影展頒獎典禮。圖／FRED提供
FRED品牌大使關曉彤穿Valentino 2023春夏高級訂製系列黑白雙色禮服配戴Chance Infinie Faith in Destiny珠寶出席第76屆坎城影展頒獎典禮。圖／FRED提供
香奈兒品牌大使莉莉蘿絲戴普出席5月22日「The Idol」首映會，穿香奈兒1994/95秋冬高級時裝系列黑色亮片繡飾平口小洋裝，胸前飾以水藍色山茶花、配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使莉莉蘿絲戴普出席5月22日「The Idol」首映會，穿香奈兒1994/95秋冬高級時裝系列黑色亮片繡飾平口小洋裝，胸前飾以水藍色山茶花、配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供
安藤櫻配戴香奈兒高級珠寶系列Ruban耳環。圖／香奈兒提供
安藤櫻配戴香奈兒高級珠寶系列Ruban耳環。圖／香奈兒提供
安藤櫻配戴香奈兒高級珠寶系列Comète流星開放式手鐲。圖／香奈兒提供
安藤櫻配戴香奈兒高級珠寶系列Comète流星開放式手鐲。圖／香奈兒提供
美國女星Laura Harrier穿Saint Laurent黑色禮服配戴寶格麗頂級珠寶出席第76屆坎城影展。圖／寶格麗提供
美國女星Laura Harrier穿Saint Laurent黑色禮服配戴寶格麗頂級珠寶出席第76屆坎城影展。圖／寶格麗提供

香奈兒 鑽石 珠寶 坎城影展

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