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淘寶宣布在台導入Apple Pay！5/31起可於淘寶App便利支付

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
淘寶宣布消費者網購支付體驗重磅升級，首次接入國際支付工具Apple Pay，更邀請Apple Pay各項創新服務的合作夥伴中國信託銀行加入，將加碼推出專屬台灣消費者、累加可達15%的超狂優惠，為即將到來的淘寶618活動暖身。圖／淘寶提供
淘寶宣布消費者網購支付體驗重磅升級，首次接入國際支付工具Apple Pay，更邀請Apple Pay各項創新服務的合作夥伴中國信託銀行加入，將加碼推出專屬台灣消費者、累加可達15%的超狂優惠，為即將到來的淘寶618活動暖身。圖／淘寶提供

喜愛上淘寶網購的消費者即將擁有更便利的支付新選擇！淘寶今天（5月23日）宣布消費者網購支付體驗重磅升級，首次接入國際支付工具Apple Pay，此次更邀請Apple Pay各項創新服務的合作夥伴中國信託銀行加入，將加碼推出專屬台灣消費者、累加可達15%的超狂回饋，為即將到來的淘寶618活動暖身。此次升級計畫讓使用iOS行動裝置的淘寶消費者可一鍵享有Apple Pay支付的安全性與便利性，不僅大幅優化流程、滿足更多元消費需求，更是淘寶拓展在地生態圈並持續打造更全面優質購物體驗的關鍵里程碑。

淘寶擁有超過數十億的豐富商品，推出「家具家居一條龍」、「集運優選」等特色跨境平台服務深獲好評，並不斷在跨境電商中探索新的可能。截至今年3月底，淘寶的台灣站是「天貓淘寶海外」各市場中NPS（net promoter score）最高分的一個分站，此次更是淘寶在亞太地區首次接入Apple Pay，為台灣消費者打造操作流程更簡單、快速的跨境電商支付新模式。

據資策會產業情報研究所公布2022年行動支付消費者調查，報告顯示行動支付在去年常用度超越7成，其他重要指標亦大幅躍進，成為消費者在實體與網路通路的支付首選。看準此趨勢，天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示：「這次引入Apple Pay的便利支付服務功能，不僅簡化支付流程並提高支付安全性，在淘寶跨境交易的支付里程碑上成功往前邁進，讓台灣市場成為淘寶在亞太第一個接入Apple Pay的市場，得以進一步推升在金流、支付層面的在地生態圈布局。」淘寶用戶自5月31日起可於淘寶App中直接選擇以Apple Pay付款（需先將App更新至最新版本）。

根據台灣消費者問卷調查顯示，跨境電商金流的複雜程序與境外支付手續費往往是消費者面臨的主要痛點之一。本次Apple Pay邀請中國信託銀行共襄盛舉，為Apple Pay綁定中信卡的淘寶用戶推出專屬優惠，首波推出累加可達15%的回饋，同時降低消費者對跨境網購操作的難度。

5月31日至6月3日、6月15日至6月20日活動期間內，淘寶iOS用戶在淘寶網、淘寶天貓（皆僅限App）使用 Apple Pay刷中信卡，並完成登錄與綁定中國信託LINE官方帳號，即享單筆消費滿1,000元返10%刷卡金回饋（每波限量額滿為止）；此外，6月30日前使用中國信託LINE Pay VISA卡消費再享LINE POINTS 5%加碼回饋，疊加可享最高15%回饋。隨著年中購物盛事「淘寶618」即將開跑，淘寶5月31日起晚上8點起將再分波段祭出金豆回饋活動，618大促期間購物可享10%金豆回饋，500顆金豆可兌換免3%手續費券。

淘寶宣布接入Apple Pay，升級台灣消費者網購支付體驗，更與中國信託銀行推15%專屬優惠為618暖身。圖／淘寶提供
淘寶宣布接入Apple Pay，升級台灣消費者網購支付體驗，更與中國信託銀行推15%專屬優惠為618暖身。圖／淘寶提供
天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟指出，本次淘寶引入Apple Pay，讓台灣成為淘寶在亞太首個接入Apple Pay的市場。圖／淘寶提供
天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟指出，本次淘寶引入Apple Pay，讓台灣成為淘寶在亞太首個接入Apple Pay的市場。圖／淘寶提供

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