端午粽、蛋黃酥都變貴！排隊名店漲近2成 蛋黃酥每顆超過80元

三大節日之一的端午節即將到來，看好疫後端午送禮與買氣，新光三越今年共特蒐124款話題美食伴手禮，當中有7成為初登場。去年精選5家米其林必比登推薦好粽禮盒，1千盒預購一周隨即搶購一空，今年除了有米其林必比登精選粽之外，再聯手台灣美食評鑑「500盤」推出5款500盤精選名粽。此外，與日本零時差獨家引進日本4大話題伴手禮，以及國人最愛經典美味的台灣老字號糕餅。但隨著通膨物價均漲，今年選購端午粽、伴手禮平均有1～2成漲幅，名店蛋黃酥每顆均價已超過80元。

不二糕餅蛋黃酥12入禮盒，推薦價969元。圖／新光三越提供 台灣500盤精選名粽，5入推薦價1,300元，新光三越獨家、全台限量1,500組。圖／新光三越提供

今年新光三越獨家網羅「滬舍餘味」、「金悅軒」、「菜粽李」、「馨苑小料理」、「陸園」5家米其林必比登推薦餐廳名粽的「米其林必比登推薦好粽禮盒」5入售價990元；以及一次聯手台灣美食評鑑500盤推薦餐廳「天下三絕」、「養心茶樓」、「祥和蔬食」、「享鮮餐廳」、「老新台菜」5大名粽的「台灣500盤精選名粽禮盒」5入售價1,300元。備貨量也高於去年，各準備1,500盒。另外，六福旅遊集團推出的「龍王極品鮑魚粽」，內含半斤活龍蝦、鮑魚、干貝等海中珍味，1入要價2,180元，登上今年端午最高價粽。

六福旅遊集團龍王極品鮑魚粽禮盒，售價2,180元，初登場。圖／新光三越提供 米其林必比登推薦好粽，5入推薦價990元，新光三越獨家、全台限量1,500組。圖／新光三越提供

獨家伴手禮引進同步日本4大人氣新品，包括日本皇室御用和菓子名店「虎屋羊羹」端午限定款；銷量破200萬條的「金澤萬久」金箔蜂蜜蛋糕，其中金兔造型限定款，可把金箔蜂蜜蛋糕切成金兔形狀，讓品嘗過程別有意趣；東京人氣伴手禮「Baked Mallow」、京都百年茶舖「一保堂」等。

端午經典美味除了台中「不二糕餅」，另有鹿港「新口味食品行」、板橋「小潘蛋糕坊」、台南「楊媽媽菓子工坊」等在地排隊伴手禮名店初登場。但隨著物價漲，今年端午送禮無論蛋黃酥、粽子，都較去年來得貴，以今年不二糕餅蛋黃酥12入售價969元為例，平均每顆售價81元、相當一個便當錢，相較去年蛋黃酥單價為68元，今年漲價近2成。新口味食品行蛋黃酥12入售價1,058元，平均每顆也來到88元。

新口味食品行蛋黃酥12入禮盒，推薦價1,058元、新光三越初登場。圖／新光三越提供

新光三越端午禮品5/24起至6/7販售，可於全台各店、App、skm online、skm eats線上線下通路選購。

另外，遠東百貨端午節選品，照例由很重視年節禮品選品的遠百總經理徐雪芳帶領團隊嚴選。遠百2023年端午送禮有3大特色：「海陸交鋒」以「台北遠東香格里拉海陸香粽禮袋」、「六福美饌霸王極品鮑魚」、「豐融家傳燒肉粽」、「膳馨御品珍味干貝粽」為代表。「養生當道」包括「晶華酒店鮑粽禮盒」內含冠軍鮑粽和滬式紅麴鮑粽；「炆久之芯」嚴選北海道紅豆製作滴紅豆。「寶島好物」像是「高家老菜脯」嚴選20年以上老菜脯；「小食粑」獨一無二的創新龜粿；台中市第六市場「碧田家」製作出阿嬤味道的蘿蔔糕，用原味、南瓜、香菇、芋頭四種口味的蘿蔔糕讓人進入懷舊時光。

台北遠東香格里拉「海陸香粽禮袋」6入，建議售價1,388元。圖／遠百提供

遠百端午禮品即日起至6/25在全台遠東百貨異國食品館「FE21’World Gourmet」專櫃販售。

今年SOGO台北店端午名粽共推出超過百款品項，忠孝館推出來自高雄的「初粽」SOGO限定初粽嚐鮮禮盒，帶來南部粽的美味；針對蔬食者推薦百貨首發、台北米其林必比登推薦蔬食餐廳「祥和蔬食」祥和原味三杯素粽。復興館則有連續兩年獲米其林一星的「富錦樹台菜香檳」富錦樹星級珍鮑干貝粽，另外，6月1日至6月22日還有首度限定快閃、曾獲選2023台灣烘焙大賞TOP30的「林記糕餅舖」販售蛋黃酥禮盒。

SOGO忠孝館祥和蔬食祥和原味三杯素粽，5入售價680元（6/9至6/22販售），百貨首發。圖／SOGO提供

花神Florian精品咖啡手沖濾掛禮盒，推薦價1,680元，新光三越獨家、初登場。圖／新光三越提供

金澤萬久金箔蜂蜜蛋糕金兔造型限定款，推薦價800元，新光三越獨家、初登場。圖／新光三越提供

「炆久之芯」滴紅豆禮盒10包，建議售價1,692元。圖／遠百提供

虎屋中形羊羹端午限定款/小形羊羹5入端午限定款，推薦價900元/750元，新光三越獨家、初登場。圖／新光三越提供