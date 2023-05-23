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全盈+PAY周年大放送 社群分享霜淇淋照抽百支Fami!ce 指定通路消費享10%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
慶祝KKBOX上線開通，使用全盈+PAY訂閱KKBOX任意月租方案，享Fami!ce全家霜淇淋1支。圖／全盈+PAY提供
慶祝KKBOX上線開通，使用全盈+PAY訂閱KKBOX任意月租方案，享Fami!ce全家霜淇淋1支。圖／全盈+PAY提供

全盈+PAY歡慶周年，即日起至6月30日推出會員限定優惠，消費滿百抽萬元儲值金，指定通路消費享10%回饋，曬出霜淇淋照再享1人獨享百支Fami!ce全家霜淇淋抽獎機會。全盈+PAY持續拓展多元消費場景，串接拓展電商版圖，6月底前於KKBOX、91APP合作商家、東森購物使用全盈+PAY消費，推出「指定通路消費滿額享全盈儲值金回饋」及「訂閱KKBOX月租方案送Fami!ce全家霜淇淋」的專屬優惠，最高回饋500元。

根據統計，去年全盈+PAY會員吃掉超過130萬支Fami!ce全家霜淇淋，看準炎夏消暑商機，全盈+PAY舉辦「徵／真．霜淇淋富翁」社群活動，即日起至5月30日，只要在FB、IG分享Fami!ce全家霜淇淋、發布IG限動並完成標記任務，就有機會抽中100支Fami!ce全家霜淇淋，此外，即日起至6月30日，使用全盈+PAY訂閱KKBOX任一月租方案，享Fami!ce全家霜淇淋1支。

6月30日前，於全盈+PAY全台任一合作通路單筆消費滿100元並使用全盈+PAY支付，即可獲得抽10,000元全盈儲值金抽獎機會乙次，每會員不限抽獎次數，消費筆數愈多、中獎機會愈高。此外，全盈+PAY「天天會員日」精選9大品牌，推出週一至週日指定通路單筆消費滿額享10%優惠，包含每週一電商平台「全家行動購」單筆消費滿500元，贈50元全家購物金；每週二可不可熟成紅茶單筆消費滿50元享10%回饋；每週三與每週日首次綁定玉山銀行帳戶，消費單筆滿50元贈50元全盈儲值金；每週四Readmoo讀墨電子書單筆消費滿500元享10%回饋；每週五於大戶屋、bb.q Chicken、沃克牛排、IKIGAI燒肉等4大品牌消費，單筆滿800元現折80元；每週六於屈臣氏單筆消費滿488元享10%回饋，天天都有好康。

另外，全盈+PAY持續串聯實體、網購等生活場景，宣布與電商平台東森購物網、台灣最大零售軟體雲服務公司91APP正式串接，更加碼推出限時好康回饋，即日起至6月30日，於東森購物消費滿2,000贈250元全盈儲值金、滿6,000元贈500元全盈儲值金，活動期間註冊全盈+PAY再贈200枚東森樂透金。另外，凡6月30日前於91APP活動限定之合作品牌商家官網及APP使用全盈+PAY消費，不限金額消費即回饋10%，包含伊麗莎白雅頓Elizabeth Arden、英國休閒服飾品牌KANGOL、韓國美妝保養品牌THE FACE SHOP、1028時尚彩妝、野人舒食等逾150合作品牌，每周一單筆消費滿500再贈50元全家購物金，筆筆消費更享全家Fa點翻倍贈。

全盈+PAY會員限定，每周二於可不可熟成紅茶消費滿50元回饋10％，全盈+PAY新戶再享30元新戶禮。圖／全盈+PAY提供
全盈+PAY會員限定，每周二於可不可熟成紅茶消費滿50元回饋10％，全盈+PAY新戶再享30元新戶禮。圖／全盈+PAY提供
即日起至6月30日，全盈+PAY會員於指定通路消費滿額，天天享10%回饋。圖／全盈+PAY提供
即日起至6月30日，全盈+PAY會員於指定通路消費滿額，天天享10%回饋。圖／全盈+PAY提供

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