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機票899元起！「台灣虎航」旅展優惠 加碼9折再抽機票

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台灣虎航將推出「單程899元起」的旅展促銷優惠。圖／台灣虎航提供
台灣虎航將推出「單程899元起」的旅展促銷優惠。圖／台灣虎航提供

台北國際觀光博覽會即將於5月26日至5月29日期間於台北世貿一館登場。「台灣虎航」將推出全線「單程899元起」的優惠促銷，現場並有機會再享票價9折。指定航線並加碼享成交禮，送完為止。

台灣虎航今年以「水樂園」作為旅展佈置主題，並推出旅展現場、線上同步的促銷優惠。5月26日10:00至5月29日23:59期間，全線單程未稅價899元起，適用搭乘日期則為即日起至2024年3月30日為止。旅展現場並有機會再享票價9折優惠。針對樂虎卡友，除了9折優惠外，並加碼8% tigerclub回饋金。針對購買日本、泰國等指定航線，包括花卷、仙台、新潟、茨城、名古屋、大阪、小松、岡山、佐賀、沖繩和大邱等機票的民眾，更能獲得加碼成交禮。

旅展現場參與打卡任務，就能參加抽獎，有機會獲得指定航點來回機票、日本王子大飯店住宿券等贈禮，預計送出14張來回機票。線上旅展則有「購票抽機車」的活動，有機會將宏佳騰智慧電車帶家。

旅展 機票 台灣虎航

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