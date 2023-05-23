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力抗炎夏冰粽報到！珍奶、紅心芭樂、楊枝甘露全入粽

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
今年度首度推出融入在地特色的「珍珠奶茶星冰粽」。圖／星巴克提供
今年度首度推出融入在地特色的「珍珠奶茶星冰粽」。圖／星巴克提供

今年端午「冰粽」大爆發，除了Q彈的冰皮，還有清甜內餡，其中又以珍珠奶茶、紅心芭樂、楊枝甘露三款風味最讓人期待；而造型則仍是一貫的小巧可愛，兩口完食。

豔陽下炙熱的端午佳節，星巴克「星冰粽」及「星蕨餅」年年熱賣。今年星巴克以新型的再生環保材料、可較原生材料節省五成以上的碳排放量製成兩款包袋，盛裝全新開發、以在地知名的飲品融入星冰粽的「珍珠奶茶星冰粽」，外層是黑糖口味的QQ表皮代表珍珠，內餡則以一層紅茶餡包裹牛奶餡，一口咬下如同在喝冰涼的奶茶和咀嚼著珍珠般的口感。

星巴克還有一款充滿異國風味的「西西里風咖啡星冰粽」，內層是起司檸檬餡包著咖啡奶餡，外層則揉入了檸檬絲，酸甜清爽。也有全新推出、靈感來自經典的香港甜品為靈感的「楊枝甘露星蕨餅」，透明的葡萄柚風味外皮混入糖漬檸檬皮，帶點清香柑橘味，包裹著濃郁的芒果慕斯與酸甜芒果丁，十足的夏季氛圍。

台灣漢餅品牌舊振南134周年慶以「包裹百年心意」為題，推全新「聚．時光冰粽禮盒」，加入迪士尼主題設計，並將其中角色的經典語錄作為祝福籤詩繫於冰粽上，加上卡通造型的限定保冰袋，充滿歡樂感。今年有楊枝甘露、百香芒果、黑糖綠豆沙三款口味，皆以冰涼Q彈的水晶皮搭配甜而不膩的餡料，口感豐富。

初夏來臨，采采食茶以「芯悅」為題，使用皮薄、口感更加彈潤的麻糬皮作為冰粽外衣，即使冰凍後退冰食用，口感依然保持綿潤Q彈，同時也延續采采食茶經典餡中餡的搭配，推出生椰拿鐵、梅香紅心榴與楊枝甘露三款口味。其中的「梅香紅心榴」使用法國紅心芭樂果泥製成紅心芭樂慕斯，餡中餡則包裹著恰巧酸甜的梅香凍，口感搭配巧妙。

義大皇家酒店今年也加碼推出甜心冰粽，分別有柚子蜜芒果、黑糖藍莓、桂花草莓三味，例如芒果與柚子雙果搭配的金黃色系、黝黑黑糖與靛青藍莓的深色系巧搭、果香花香互補的紅橙橙桂花草莓，視覺感超強烈。

星巴克2023端午檔期推出夏日沁涼禮盒。圖／星巴克提供
星巴克2023端午檔期推出夏日沁涼禮盒。圖／星巴克提供
采采食茶以經典餡中餡的搭配，推出生椰拿鐵、梅香紅心榴與楊枝甘露三款風味的冰粽。
采采食茶以經典餡中餡的搭配，推出生椰拿鐵、梅香紅心榴與楊枝甘露三款風味的冰粽。
舊振南以「包裹百年心意」為主題，推出全新「聚．時光冰粽禮盒」。圖／舊振南提供
舊振南以「包裹百年心意」為主題，推出全新「聚．時光冰粽禮盒」。圖／舊振南提供

芒果 珍珠奶茶 星巴克

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