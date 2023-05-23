只有4天！雄獅線上旅展加碼 首爾、曼谷等4城萬元有找

隨著端午連假和暑假即將到來，夏季旅遊商品買氣持續攀升，根據雄獅旅遊統計，今年線上旅展自4月23日開跑後，整體業績較2019年線上旅展同期成長4成，其中以適合親子共遊的日本樂園類，以及中東歐的行程最具人氣。此外，韓國和東南亞地區，受惠於航班恢復速度快，且團費漲幅較小，也漸受青睞。

為延續線上旅展買氣，雄獅加碼推優惠，5月26日至29日每日上午10點開放限時搶購，沖繩、首爾、曼谷及宿霧自由行商品每人9,999元起，4城市各限量10組。

雄獅旅遊觀察，暑假向來是親子旅遊的最大市場，日本以迪士尼、環球影城等知名遊樂景點最受旅客喜愛，首推「關西主題樂園5日」每人48,900元起，兒童最高折萬元，一次搜羅日本環球影城、神戶動物王國、天保山海遊館、日清杯麵博物館四大親子設施；歐洲以氣候穩定、擁有豐富童話色彩的中東歐最受歡迎，像是暑假出發熱銷冠軍「奧匈克斯捷12日」每人88,900元起，盡覽五大國精華區；「特選德瑞雙城堡10日」走訪充滿中古世紀騎士精神的夢幻城堡，每人88,900元起。

雄獅旅遊也發現，韓國及東南亞受惠於航班恢復快速，加上整體團費漲幅約1成，是不少旅客的高CP值首選。韓國有「釜山大邱炸雞啤酒節5日」每人13,900元起，除了參加大邱炸雞啤酒節外，還會前往甘川洞文化村、海雲台膠囊列車等打卡景點；東南亞推薦「北越雙龍灣6日」每人23,500元起，不僅能於下龍灣遊船欣賞海上桂林，更能享受最夯的越式洗頭體驗。

雄獅「旅遊進化論」線上旅展自即日起至5/31，網址：https://bit.ly/45iluya。