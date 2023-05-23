真喝得到果香！金車柏克金期間限定夏日5曲啤酒好Chill

迎接夏天到來，金車柏克金推出期間限定全新口味「夏日5曲啤酒HOPFEN WEIZEN」，翻玩經典德式小麥啤酒，添入5種特選香型啤酒花釀造，結合冷泡工藝，每一口都飽含熱帶水果的奔放果香。每瓶500毫升，酒精濃度5%，建議售價68元，即日起於各大通路陸續販售，上市期間享新品嘗鮮價。

新酒款同樣遵循德式釀酒工藝，僅以水、麥芽、啤酒花、酵母作為原料，100%台灣新鮮釀造，是一款能同時享受飽滿啤酒花香氣與爽口酒體的創新版酒花小麥啤酒。以深受消費者喜愛的德式小麥啤酒為基礎，添入Hallertau Tradition、Monroe、Huell Melon、Sabro、Citra五種特選香型啤酒花，特殊的冷泡啤酒花工藝帶出百香果、柑橘、杏桃、甜瓜交織的清爽果香，尾韻還能感受到淡淡麥芽的香甜滋味。

罐身以陽光灑落於海灘的景緻，融合繽紛的夏季聯想海灘陽傘、搖曳的椰子樹，勾勒出悠閒的夏日渡假風情，啤酒花與麥芽巧妙點綴其中，呼應「夏日5曲啤酒HOPFEN WEIZEN」飽滿的熱帶果香與德式釀酒工藝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康