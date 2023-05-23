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幾歲送幾顆！青青格麗絲港點百匯限時優惠 身份證有「5、2、7」送磯煮鮑魚

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
凡符合條件者，就可獲得等同年齡數的磯煮鮑魚。圖／青青婚宴文創集團提供
凡符合條件者，就可獲得等同年齡數的磯煮鮑魚。圖／青青婚宴文創集團提供

快拿出你的身分證吧！位於桃園青青格麗絲內的「青青格麗絲港點百匯」限時1個月推出優惠方案，平日至店內用餐，並且身份證同時含有「5、2、7」3個字的消費者，就可獲得免費的「磯煮鮑魚」，而且「年紀幾歲＝獲得幾顆」。活動期間還有會員點數優惠，新會員贈200點，舊會員享點數2倍贈。

青青婚宴文創集團旗下的「青青格麗絲港點百匯」，主打現點現作的港式料理、粵菜，包括有復古推車服務、蒸籠點心，料理總數超過60道，通通採無限量供應。其中與7-11合作推出的「翡翠鮮蝦腸粉」，以及午間限定的「秘製脆皮雞」，或晚間限定的「火焰櫻桃鴨」，也都是餐廳推薦的明星菜色。

5月29日至6月30日期間的週一至週五時段，凡至青青格麗絲港點百匯用餐，且身份證同時包含「5、2、7」3個數字者，就可獲得數量等同今年歲數的「磯煮鮑魚」，今年幾歲就獲得幾顆，適合當作初夏的開胃前菜。（需2人以上同行、至少提前1日預約用餐，並主動告知參與活動，每桌限1人兌換）除此之外，活動期間新加入會員，即贈會員點數200點，1點可抵用1元；舊會員用餐，則可享點數2倍贈。

青青格麗絲港點百匯提供有多樣化的點心、粵菜。圖／青青婚宴文創集團提供
青青格麗絲港點百匯提供有多樣化的點心、粵菜。圖／青青婚宴文創集團提供

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