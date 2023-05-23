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端午、暑假催買氣 雄獅線上旅展業績較疫情前增四成

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
TTE特選英國愛丁堡湖區雙遊船11日。雄獅旅遊提供
TTE特選英國愛丁堡湖區雙遊船11日。雄獅旅遊提供

端午連假和暑假即將到來，夏季旅遊商品買氣持續攀升，根據雄獅旅遊統計，今年線上旅展自4月23日開跑後，整體業績較2019年線上旅展同期成長4成，顯示旅客轉往線上購買旅遊商品需求大幅增加；其中以適合親子共遊的日本樂園類行程，以及中東歐的行程最具人氣。

雄獅也表示，韓國和東南亞地區，受惠於航班恢復速度快，且團費漲幅較小，也逐漸受到青睞，而為延續線上旅展買氣，特別推出加碼優惠，5月26日至29日每日上午10點開放限時搶購，沖繩、首爾、曼谷及宿霧自由行商品每人9999元起，四城市各限量10組。

雄獅旅遊指出，暑假一向是親子旅遊的最大市場，日本以迪士尼、環球影城等知名遊樂景點最受旅客喜愛，歐洲以氣候穩定、擁有豐富童話色彩的中東歐最受歡迎，此外，雄獅旅遊也說，韓國及東南亞受惠於航班恢復快速，加上整體團費漲幅約1成，是不少旅客的高CP值首選。

旅展 親子

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