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跟著帆船衝一波！世界環球帆船賽50年 這聯名精品太酷炫

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
由318個零件組成、具備抗磁性矽材質的UN-150自動上鍊計時機芯，是雅典表廠自製的驕傲。圖／Ulysse Nardin提供
由318個零件組成、具備抗磁性矽材質的UN-150自動上鍊計時機芯，是雅典表廠自製的驕傲。圖／Ulysse Nardin提供

2023年1月，第14屆世界環球帆船賽（The Ocean Race）參賽船隊自西班牙出發，歷經四個月的賽程遍及非洲、南非、巴西，近日甫抵達第四賽段的停靠港——美國羅德島州的紐波特（Newport）；而瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）也於此時發表新款Diver系列世界環球帆船賽計時碼表，並向賽事的50周年紀、盛重致意。

由於是世界環球帆船賽的大會官方計時，Ulysse Nardin將為賽事提供開賽倒計時以及全賽段的官方計時，品牌同時也為「24小時速度記錄挑戰賽」提供支援；不僅如此，Ulysse Nardin並且與大賽的「Time to Act」專案合作，一同主動並推動降低污染、氣候變遷和過度捕撈對環境的影響，而新款的Diver潛水系列世界環球帆船賽計時碼表，不僅見證賽事的50周年紀念，也象徵一次雅典與世界環球帆船賽的遠眺與理念。

新款Diver潛水系列世界環球帆船賽計時碼表使用了噴砂黑色DLC鍍層鈦金屬為外殼，直徑44毫米的表款內使用以318個零件組成的品牌自製UN-150計時機芯，並具備抗磁性的矽材質擒縱輪、擒縱叉與擺輪游絲，表款並具備300米防水性能。

以Carbonium®碳正離子打造的單向旋轉表圈是以由航空級碳纖維材料製作，並選自飛機部件的「邊角料」，生產中所造成的環境影響較一般碳複合材料低40%，而Carbonium®碳正離子再讓表款能更為輕盈、抗刮，以及大理石般的流動紋理視覺。新聞發出的同時，世界環球帆船賽參賽船隊已經離開紐波特（Newport），並往歐洲前行，同時表款也已正式上市，限量100只、訂價則約48萬元。

以Carbonium®碳正離子打造的單向旋轉表圈輕盈、抗刮，以及大理石般的流動紋理視覺。圖／Ulysse Nardin提供
以Carbonium®碳正離子打造的單向旋轉表圈輕盈、抗刮，以及大理石般的流動紋理視覺。圖／Ulysse Nardin提供
Diver潛水系列世界環球帆船賽計時碼表，48萬元。圖／Ulysse Nardin提供
Diver潛水系列世界環球帆船賽計時碼表，48萬元。圖／Ulysse Nardin提供
第14屆世界環球帆船賽（The Ocean Race），近日已啟程前往最後賽段，角逐最後的桂冠。圖／翻攝自 IG @ theoceanrace
第14屆世界環球帆船賽（The Ocean Race），近日已啟程前往最後賽段，角逐最後的桂冠。圖／翻攝自 IG @ theoceanrace

品牌 雅典 美國

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