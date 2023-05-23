時隔6年第5大進口國南非蘋果檢出蠹蛾 即日起暫停進口

台灣進口蘋果再度被檢出蘋果蠹蛾；農委會防檢局表示，防檢局高雄分局執行自南非輸入蘋果檢疫時，分別於2批貨物各檢出1隻鱗翅目幼蟲，經送專家鑑定確定為蘋果蠹蛾幼蟲；依規定規定通知南非政府暫停該國蘋果輸台作業，並自即日起全面嚴格加強其已輸出蘋果輸入檢疫。

根據農委會統計，去年一年(2022年)我國進口生鮮蘋果13萬5400公噸、產值2億5900萬1000美元，前五大進口國為美國、紐西蘭、智利、日本、南非；其中美國進口蘋果數量最多，但日本蘋果價格最高；南非為我生鮮蘋果第五大進口國，而即日起，因為蠹蛾事件，南非生鮮品果暫停進口，這也是繼2017年後，南非進口蘋果第二度被檢出蘋果蠹蛾。

而2002年，台灣首度在美國華盛頓五爪蘋果檢出蘋果蠹蛾，而2004年也曾被檢出，同樣退運或銷毀，並且暫停進口，待改善後獲認可，使得恢復進口。

防檢局表示，除依檢疫條件規定暫停該國蘋果輸入我國之外，並請南非立即進行發生原因調查並依調查結果實施改善措施；防檢局也通知其所屬各分局對南非蘋果，採全面加倍抽樣並嚴格檢疫。

防檢局表示，高雄分局執行2批輸入蘋果檢疫時，所檢出鱗翅目幼蟲，經形態特徵並應用聚合酶連鎖反應(Polymerase chain reaction，簡稱PCR)分子生物技術確認為蘋果蠹蛾。2批蘋果分別為1176箱，21638.4公斤，以及1120箱，20440公斤，已全數判定檢疫不合格。

防檢局說，蘋果蠹蛾係屬全球重要果樹害蟲之一，若入侵我國將嚴重衝擊我國高山水蜜桃、蘋果、平地高接梨等產業，因此訂有「蘋果蠹蛾發生國家或地區蘋果輸入檢疫條件」，南非蘋果於輸入檢疫發現活蘋果蠹蛾時，該批貨物應予退運或銷毀外，南非蘋果將暫停輸台，直到南非查明原因並採取改善措施，經通知我國確認無檢疫風險後，南非蘋果輸台作業始得恢復。