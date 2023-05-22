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青鳥旅行「夾餡蝴蝶酥」登場！「蜜蘭諾」新點心開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
蜜蘭諾本季推出「黑白巧雙重奏」、「香草可可奶油餅」、「濃厚可可酥」等3款新品。圖／宏亞食品提供
蜜蘭諾本季推出「黑白巧雙重奏」、「香草可可奶油餅」、「濃厚可可酥」等3款新品。圖／宏亞食品提供

端午節即將到來，灌餡蛋捲「青鳥旅行」特別推出「銀絲蔓夜端午禮盒」，其中包含新推出「夾餡蝴蝶酥」，成為蛋捲外的另一選擇，並可享早鳥85折優惠。針對喜愛吃零食的民眾，「蜜蘭諾」則新推出「黑白巧雙重奏」、「香草可可奶油餅」等新品；「本味誠現」則推出「本味誠現濃可可酥」，同樣提供消費者不同新意。

青鳥旅行本季新推出的「夾餡蝴蝶酥」，共有「香辣起司」、「濃醇巧黑」兩種口味，最大魅力在於可以一次吃到三種不同層次。除了千層酥皮的奶油香氣，「香辣起司蝴蝶酥」內層包入起司條與辣椒粉，涮嘴開胃；「濃醇黑巧蝴蝶酥」則是添加西班牙可可粉與巧可力豆，有著苦甜的幸福滋味。

若想品嚐青鳥旅行所推出的「夾餡蝴蝶酥」，本季「銀絲蔓夜端午禮盒」提供6種組合。其中綜合餅乾禮盒即囊括原味肉鬆蛋捲、花生粒粒蛋捲、香辣起司蝴蝶酥、濃醇黑巧蝴蝶酥各4入，每盒600元。另外還有綜合灌餡禮盒、綜合經典組合等不同選擇，每盒450～980元不等。即日起至5月31日，任選8盒享87折、任選20盒享85折，另外還有其他額外優惠。

以千層鬆塔為招牌商品的「蜜蘭諾」，本季推出3款新品。「黑白巧雙重奏」是將可可餅乾搭配上白巧克力，小巧好入口，適合下午茶品嚐。「香草可可奶油餅」則是使用法國香草籽醬搭配濃郁奶油、可可，帶來多層次的風味。「濃厚可可酥」則是以77%可可膏打造黑巧餅乾，再蓋上黑巧外層與可可醬。三款均為8入62元、12入85元。

「本味誠現」除有經慈悅純淨標章認證的牛奶餅、乳酥餅、穀香燕麥餅之外，最新推出的「本味誠現濃可可酥」則是使用天然奶油、黑可可粉、麵粉等原料製成，標榜零香料、零色素、零防腐劑，12入125元。

「本味誠現」新推出「本味誠現濃可可酥」。圖／宏亞食品提供
「本味誠現」新推出「本味誠現濃可可酥」。圖／宏亞食品提供
青鳥旅行針對禮盒新推出「夾餡蝴蝶酥」，共有「香辣起司」、「濃醇巧黑」兩種口味。圖／青鳥旅行提供
青鳥旅行針對禮盒新推出「夾餡蝴蝶酥」，共有「香辣起司」、「濃醇巧黑」兩種口味。圖／青鳥旅行提供
青鳥旅行應景推出6款「銀絲蔓夜端午禮盒」。圖／青鳥旅行提供
青鳥旅行應景推出6款「銀絲蔓夜端午禮盒」。圖／青鳥旅行提供

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