peter wu塑造起床即能出門的自在 實踐「低調奢華」精神！

經過了幾季，越來越清楚時裝品牌peter wu的訴求，那就是「如何穿得自在」？所以設計師Peter Wu延續去年秋冬系列，與藝術家林君昵與黃邦銓再度合作，以重新演繹擺盪於旅行與工作的日常狀態為主軸，打造全新春夏品牌視覺。

在去年由於疫情緣故，旅法設計師Peter Wu得以在台好長一段時間，重新認識了成長的環境—台北。於是以以遊子歸鄉若即若離的記憶與情懷行走於城市角落為出發，和藝術家林君昵與黃邦銓攜手完成了充滿詩意的品牌形象廣告。而到了今年，受到了日本著名攝影師及建築師杉本博司作品啟發，三人共赴宮古島拍攝，一段為共同創作而展開的旅行，不刻意設定，僅是追尋感覺前進，尋找一個瞬間、追求一個喜歡的模樣，試圖提供一種起床就能披上服裝輕鬆出門的自在。所以呈現的視覺，即可看到身著春夏系列的模特兒在小島四處遊走，演繹出屬於慵懶恣意的舒適感。

由藝術家林君昵與黃邦銓操刀，替peter wu拍攝春夏品牌形象。圖／peter wu提供

如同過去一樣，peter wu沒有張揚易顯的輪廓，更沒有任何過度裝飾，有的只是對於穿著時的舒適要求。於是以水洗亞麻和天然素材為面料，透過直筒寬鬆版型裁剪出連身褲及工作襯衫，營造出輕鬆夏日氛圍。而棉質幾何編織圖案上衣、精梳棉流線直筒T恤與純柔絨棉連帽上衣，則是模糊的外出服飾與日常服的界線。率性的科技棉質嫘縈混紡parka大衣，兼顧實用與造型的需求；招牌的夏日羊毛布布拉鍊外套與夏季羊毛西裝外套，布料舒適雅緻與流暢裁剪搭配，重新詮釋了經典。

由藝術家林君昵與黃邦銓操刀，替peter wu拍攝春夏品牌形象。圖／peter wu提供

peter wu春夏parka大衣，46,000元。圖／peter wu提供

peter wu霓虹黃短袖上衣，12,500元。圖／peter wu提供

peter wu two-way工作襯衫30,500元、工作短褲15,000元。

peter wu夏日西裝外套，36,000元。圖／peter wu提供

peter wu卡其色編織背心，19,000元。圖／peter wu提供

peter wu夏日西裝外套，36,000元。圖／peter wu提供