TTE夏季旅展／世邦旅遊歐洲最高「第2人省1.2萬」

旅遊市場逐漸回溫，即將於5/26開展的夏季最大旅展台北國際TTE旅展，世邦旅遊推出「現場訂購歐洲長天數遊程、最高可享第2人省1.2萬元」，並提供下單禮WiFi分享機免費券。

世邦旅遊總經理呂汶中表示，今年全球通膨因素，旅遊成本拉高，世邦旅遊主力採用國籍航空長榮、星宇、華航的機位，包裝全線旅遊產品，在台北國際TTE旅展推出各線優惠方案，讓民眾夏秋出遊可以省更多。

例如針對長天數的北歐13/16天、瑞士13天，提供不同天數的早鳥優惠，最高第2人可減1.2萬元；高規格的奧捷10天可享第2人減8,000元，西班牙11天、法瑞義10天、法比合10天、法國8天等也有不同折價優惠，讓民眾輕鬆選在歐洲最美的夏秋季節出遊。

世邦旅遊表示，今年北美機位一位難求，世邦取得長榮及星宇的機位，暑假期間分別推出「美西雙國家公園雙樂園」及「FUN暑假美西」，秋季美加東賞楓也提供市場唯一長榮紐約/多倫多雙點進出的遊程。暑假親子旅遊最熱門的日本，則採用長榮、星宇的機位包裝，東京搭配迪士尼樂園、大阪走環球影城、名古屋則有樂高樂園；東北以奧入瀨溪為主打，直飛仙台推出往北走及往南走的遊程，日本提供第2人減6,000元的優惠。

至於夏季的韓國行程主推親子市場，採用長榮包裝的首爾遊程強打主題樂園，還有熱門的韓劇場景《黑暗榮耀》青蘿湖水公園，以「閃耀首爾精華4日」為例，團費16,800元起、「釜慶大邱精彩5日」14,900元起，皆可享第2人減3,000元優惠。

越南是今年東南亞最熱銷產品，也享有每人2,000元的減價優惠。「帛琉好好玩4天」7～10月出發第2人享有1萬元優惠，沖繩也提供第2人減3,000元優惠。

最輕鬆的郵輪行程，今年基隆港出發的歌詩達莎倫娜號日韓遊程，銷售已接近尾聲，旅展期間是購買最後出清艙房的好機會，世邦旅遊推出限定8/14出發「沖繩宮古島5天」，現場購買不分艙房，每房減6,000元。