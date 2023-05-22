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滿額送生乳捲！亞尼克「法式青桔芒果生乳捲」限時登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞尼克「新鮮芒果生乳捲」再度回歸，每條565元（18公分）、495元（12公分）。圖／亞尼克提供
亞尼克「新鮮芒果生乳捲」再度回歸，每條565元（18公分）、495元（12公分）。圖／亞尼克提供

為慶祝推出生乳捲10週年，「亞尼克」本季推出期間限定新品「法式青桔芒果生乳捲」，同時還有新鮮芒果生乳捲等3款商品回歸登場。為慶祝週年，即日起消費滿額或團購滿量，即贈送「原味生乳捲」1條。

2000年創立的亞尼克，最初以蛋糕代工為主要業務。2013年首度推出生乳捲後，即成為代表性的明星商品。為慶祝推出生乳捲10週年而生的「法式青桔芒果生乳捲」，以北海道奶霜為基底，並選用世界甜點冠軍指定使用的「SICOLY果泥」，結合被譽為芒果之王的阿芳索芒果製成的芒果果泥、青桔果尼，呈現出清新酸甜的滋味，18公分每條485元，12公分每條450元。

除了限定新品外，包括捲入一整顆愛文芒果的「新鮮芒果生乳捲」，還有「焦糖布丁生乳捲」，以及添加法國百年品牌Weiss 72%生巧克力的「Weiss生巧克力生乳捲」等3款限定商品，本季也同步回歸市場，每條495～565元不等。另外還有經典原味、靜岡抹茶歐蕾、特黑巧克力等6款常賣款生乳捲，共計有10款口味，提供消費者更多的選擇。

為慶祝10週年，門市消費滿3,300元，或是於官網團購滿12件品項，均可贈送「原味生乳捲」1條，價值380元。

亞尼克期間限定新品「法式青桔芒果生乳捲」，每條485元（18公分）、450元（12公分）。圖／亞尼克提供
亞尼克期間限定新品「法式青桔芒果生乳捲」，每條485元（18公分）、450元（12公分）。圖／亞尼克提供
亞尼克為慶祝推出生乳捲10週年，推出10款口味生乳捲。圖／亞尼克提供
亞尼克為慶祝推出生乳捲10週年，推出10款口味生乳捲。圖／亞尼克提供
「Weiss生巧克力生乳捲」同步回歸市場，售價520元。圖／亞尼克提供
「Weiss生巧克力生乳捲」同步回歸市場，售價520元。圖／亞尼克提供

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