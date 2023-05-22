滿額送生乳捲！亞尼克「法式青桔芒果生乳捲」限時登場

經過了幾季，越來越清楚時裝品牌peter wu的訴求，那就是「如何穿得自在」？所以設計師Peter Wu延續去年秋冬系列，與藝術家林君昵與黃邦銓再度合作，以重新演繹擺盪於旅行與工作的日常狀態為主軸，打造全新春夏品牌視覺。

2023-05-22 19:01