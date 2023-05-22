義大利百年凱薩酒廠「雙B」酒款抵台 最新年份搶先品飲

想喝義大利葡萄酒，千萬不要錯過位於北義大利的凱薩（Pio Cesare）酒廠。來自於義大利皮蒙區（Piemonte）、擁有超過140年歷史的凱薩酒廠，以釀造優異以及經典的「雙B」——Barolo與Barbaresco為名。睽違5年，這次由第五代Cesare Benvenuto代表來台，除了帶來凱薩酒廠經典酒款以外，並空運「雙B」酒款2019最新年份來台，為接下來即將在台灣銷售的新年份開啟序幕。

凱薩酒廠創立於1881年、是釀造北義「雙B」酒款的佼佼者，從一開始專注在Barolo的釀造，到第四代傳人Pio Boffa勇於創新，美國加州跟Robert Mondavi學習新世界釀造技術，更將家族的葡萄園占地擴展到75公頃，讓凱薩酒廠釀的「雙B」酒款，不僅兼具傳統，也能在年輕時，享受到酒款年輕的活力與風貌。

目前凱薩酒廠已經傳到家族第五代，由Pio Boffa先生的女兒Federica Boffa，以及姪子Cesare Benvenuto接手經營。這次Cesare Benvenuto特地空運來台經典「雙B」酒款的最新年份，一展Pio Cesare凱薩酒廠釀酒實力。

在這次試到的新年份當中，以「菲迪斯巴貝拉優級紅酒 2020（Barbera d'Alba Fides Vigna Mosconi）」最令人驚艷。這款種植於Barolo產區單一葡萄園的Barbera紅酒，具有令人印象深刻的酸度與辛香氣息，同時洋溢著黑櫻桃等深色水果氣息，風味濃郁、在舌尖上百轉千折，迷人極了。

「巴浿斯可紅酒 2019（Barbaresco Pio）」是凱薩酒廠的代表性酒款之一，以100% Nebbiolo葡萄釀製，風格細膩、優雅、柔和，一向有「酒后」封號。新年份在黑色水果香氣中伴隨著一絲辛香，嫵媚動人，餘韻悠長。

有「酒王」之稱的「巴羅拉紅酒 2019（Barolo）」，新年份也很有王者之風，洋溢熱情的紅色莓果香氣，風味濃郁而平衡，令人欲罷不能。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康