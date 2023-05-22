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仙女姐姐來了！劉詩詩Armani高訂「黑天鵝裝」驚艷坎城紅毯

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
登上坎城紅毯時，劉詩詩選穿Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。圖／Giorgio Armani提供
登上坎城紅毯時，劉詩詩選穿Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。圖／Giorgio Armani提供

第76屆坎城影展（Festival de Cannes）在5月16日拉開序幕，由於每一日都有新電影舉辦首映會或是記者會，因此女星們的紅毯造型，莫不都要絞盡腦汁去打扮。而前陣子又再度被瞎傳和吳奇隆離婚的劉詩詩也前去共襄盛舉，一襲Giorgio Armani Privé黑色禮服現身，仙氣飄飄，讓網友看了也說「史上最美黑天鵝！」

不同於在 「躍動她影」(Women In Motion)晚宴活動時，以大波浪髮型搭配亮黃色禮服的搶眼造型現身；登上首映會紅毯時，劉詩詩選穿了Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。優雅儀態，加上看似隨興盤起的高髮髻，劉詩詩在這身打扮的舉手投足之間，充滿浪漫仙氣，讓人忍不住直呼「仙女姐姐來了！」值得關注的是劉詩詩所身穿的Giorgio Armani Privé高級訂製禮服，為品牌2012年春夏系列作品，即使十餘年過去了，經典設計仍經得起時間考驗。

金馬影后周冬雨在坎城出席電影「燃冬」媒體見面會時，則是身穿Ralph Lauren的金色立體裝飾背心，搭配條紋長褲、Boucheron珠寶亮相。圖／摘自微博
金馬影后周冬雨在坎城出席電影「燃冬」媒體見面會時，則是身穿Ralph Lauren的金色立體裝飾背心，搭配條紋長褲、Boucheron珠寶亮相。圖／摘自微博

而金馬影后周冬雨在坎城出席電影「燃冬」媒體見面會時，則是身穿Ralph Lauren的金色立體裝飾背心，搭配條紋長褲、Boucheron珠寶亮相，得宜的比例，讓嬌小的她看起來，也顯得修長不少。另外，德國超模Toni Garrn也參與了坎城電影節活動，她以Michael Kors Collction巧克力色亮片不對稱禮服登上紅毯，彈性材質，讓她的曲線畢露，使人忍不住回頭。而且Toni Garrn這套禮服，品牌代言人舒淇在今年3月的活動時，就曾穿過白色款，但若氣場與美豔度，還是代言人略勝一籌。

金馬影后周冬雨在坎城出席電影「燃冬」媒體見面會時，則是身穿Ralph Lauren的金色立體裝飾背心，搭配條紋長褲、Boucheron珠寶亮相。圖／摘自微博
金馬影后周冬雨在坎城出席電影「燃冬」媒體見面會時，則是身穿Ralph Lauren的金色立體裝飾背心，搭配條紋長褲、Boucheron珠寶亮相。圖／摘自微博

超模Toni Garrn參與坎城電影節活動，她以Michael Kors Collction巧克力色亮片不對稱禮服登上紅毯。圖／摘自微博
超模Toni Garrn參與坎城電影節活動，她以Michael Kors Collction巧克力色亮片不對稱禮服登上紅毯。圖／摘自微博

登上坎城紅毯時，劉詩詩選穿Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。圖／Giorgio Armani提供
登上坎城紅毯時，劉詩詩選穿Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。圖／Giorgio Armani提供

登上坎城紅毯時，劉詩詩選穿Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。圖／Giorgio Armani提供
登上坎城紅毯時，劉詩詩選穿Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。圖／Giorgio Armani提供

登上坎城紅毯時，劉詩詩選穿Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。圖／Giorgio Armani提供
登上坎城紅毯時，劉詩詩選穿Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。圖／Giorgio Armani提供

登上坎城紅毯時，劉詩詩選穿Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。圖／Giorgio Armani提供
登上坎城紅毯時，劉詩詩選穿Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。圖／Giorgio Armani提供

登上坎城紅毯時，劉詩詩選穿Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。圖／Giorgio Armani提供
登上坎城紅毯時，劉詩詩選穿Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。圖／Giorgio Armani提供

電影 Armani 坎城影展 吳奇隆 劉詩詩 舒淇

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