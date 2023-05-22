仙女姐姐來了！劉詩詩Armani高訂「黑天鵝裝」驚艷坎城紅毯

第76屆坎城影展（Festival de Cannes）在5月16日拉開序幕，由於每一日都有新電影舉辦首映會或是記者會，因此女星們的紅毯造型，莫不都要絞盡腦汁去打扮。而前陣子又再度被瞎傳和吳奇隆離婚的劉詩詩也前去共襄盛舉，一襲Giorgio Armani Privé黑色禮服現身，仙氣飄飄，讓網友看了也說「史上最美黑天鵝！」

不同於在 「躍動她影」(Women In Motion)晚宴活動時，以大波浪髮型搭配亮黃色禮服的搶眼造型現身；登上首映會紅毯時，劉詩詩選穿了Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。優雅儀態，加上看似隨興盤起的高髮髻，劉詩詩在這身打扮的舉手投足之間，充滿浪漫仙氣，讓人忍不住直呼「仙女姐姐來了！」值得關注的是劉詩詩所身穿的Giorgio Armani Privé高級訂製禮服，為品牌2012年春夏系列作品，即使十餘年過去了，經典設計仍經得起時間考驗。

金馬影后周冬雨在坎城出席電影「燃冬」媒體見面會時，則是身穿Ralph Lauren的金色立體裝飾背心，搭配條紋長褲、Boucheron珠寶亮相。圖／摘自微博

而金馬影后周冬雨在坎城出席電影「燃冬」媒體見面會時，則是身穿Ralph Lauren的金色立體裝飾背心，搭配條紋長褲、Boucheron珠寶亮相，得宜的比例，讓嬌小的她看起來，也顯得修長不少。另外，德國超模Toni Garrn也參與了坎城電影節活動，她以Michael Kors Collction巧克力色亮片不對稱禮服登上紅毯，彈性材質，讓她的曲線畢露，使人忍不住回頭。而且Toni Garrn這套禮服，品牌代言人舒淇在今年3月的活動時，就曾穿過白色款，但若氣場與美豔度，還是代言人略勝一籌。

金馬影后周冬雨在坎城出席電影「燃冬」媒體見面會時，則是身穿Ralph Lauren的金色立體裝飾背心，搭配條紋長褲、Boucheron珠寶亮相。圖／摘自微博

超模Toni Garrn參與坎城電影節活動，她以Michael Kors Collction巧克力色亮片不對稱禮服登上紅毯。圖／摘自微博

登上坎城紅毯時，劉詩詩選穿Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。圖／Giorgio Armani提供

登上坎城紅毯時，劉詩詩選穿Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。圖／Giorgio Armani提供

登上坎城紅毯時，劉詩詩選穿Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。圖／Giorgio Armani提供

登上坎城紅毯時，劉詩詩選穿Giorgio Armani Privé高級訂製系列黑色無肩晚禮服，搭配Qeelin項鍊，展露優美的肩頸線條。圖／Giorgio Armani提供