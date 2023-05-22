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整隻「大王具足蟲」趴在碗上！限定款拉麵要價破千 網驚：確定不是愚人節？

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
一整隻「大王具足蟲」橫跨在拉麵碗上，吸睛度滿點。圖／摘自拉麵公子臉書粉絲團。
一整隻「大王具足蟲」橫跨在拉麵碗上，吸睛度滿點。圖／摘自拉麵公子臉書粉絲團。

拉麵公子」又出新招！一向勇於在拉麵口味上做新突破的「拉麵公子」，這次推出的預約制限定款拉麵，竟然是由「大王具足蟲」坐鎮的濃厚魚介雞白湯拉麵，僅限熟客預約，每碗售價1480元。

這個視角正好與「大王具足蟲」四目相對，張力十足。圖／摘自拉麵公子臉書粉絲團。
這個視角正好與「大王具足蟲」四目相對，張力十足。圖／摘自拉麵公子臉書粉絲團。

「大王具足蟲」並不是常見的拉麵素材，但卻是「拉麵公子」老闆眼中「夢寐以求的夢幻食材」，店家表示，「大王具足蟲」在大多數情況下表現為肉食性動物，主要食用如鯨魚、魷魚等海洋動物之腐食。生活在冰冷的深海，棲息於170公尺至2140公尺深、昏暗無光、攝氏4度的海域，「此次捕獲的海域為東沙群島附近。」

「大王具足蟲」先以清蒸方式處理。圖／摘自拉麵公子臉書粉絲團。
「大王具足蟲」先以清蒸方式處理。圖／摘自拉麵公子臉書粉絲團。

店家以清蒸方式簡單調理，「白肉的部分，吃起來有龍蝦加螃蟹的食感與香氣；黃色的腺體，吃起來有類似蟹黃蟹膏的口感與味道。」上菜時饕客可以看到一整隻「大王具足蟲」橫跨在拉麵碗上，吸睛度滿點。震撼力十足的畫面，也引發網友熱烈留言，「好像自然科學博物館的特別企劃」、「確定不是愚人節？」、「很想知道殼可不可以帶走」、「連這個都有也太猛！」

吃的時候將「大王具足蟲」翻過身來，用類似吃龍蝦的方式品嚐。圖／摘自拉麵公子臉書粉絲團。
吃的時候將「大王具足蟲」翻過身來，用類似吃龍蝦的方式品嚐。圖／摘自拉麵公子臉書粉絲團。

拉麵 鯨魚

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