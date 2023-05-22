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沒有退休！佳士得拋人事震撼彈 程壽康重返拍賣界

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
佳士得委任程壽康為亞洲區主席。圖／佳士得提供
佳士得委任程壽康為亞洲區主席。圖／佳士得提供

佳士得（Christie's）今日重磅宣布，2021年底自蘇富比退休的程壽康（Kevin Ching）將加入佳士得團隊擔任亞洲區主席，自5月24日起生效。在今日稍早舉辦的亞太區媒體線上記者會上，程壽康表示，他將負責為佳士得深化並拓展亞洲的客戶關係。被問到是否有明確的KPI？他笑答，「公司對我的期望盡在不言中，不需體現在數字上。」

他表示，過往的工作經驗都會對全新的工作內容有所助益。「所有以前的工作經驗，不只是拍賣還有在零售業、在法律的經驗也應該很有助益。尤其在零售業，因為大家都知道佳士得背後的老闆是精品零售業的龍頭，對品牌的力量很重視，其願景和價值觀的經營都是以保護並鞏固品牌的方式在做，並非每個行業都明白這一點。」佳士得隸屬於Groupe Artémis投資集團，是François-Henri Pinault於1992年創立的公司；François-Henri Pinault也是開雲集團（Kering Group）的董事長與總裁。

佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）在記者會上也表示，亞洲近年來表現出色，是佳士得非常重視的地區，光是2022年全球就有18億美元的拍賣總額來自亞洲藏家，是2015年以來最高。也因此，佳士得將持續投資亞洲並積極培養亞洲藏家，其策略是透過網羅各方傑出人才、亞洲各地硬體空間的提升、以及透過適合的數位工具接觸藏家。

程壽康更接續解釋，外圍環境狀況和拍賣表現未必掛鉤，黑色星期一、雷曼事件發生期間藝術市場也都很獨立地正面發展，也因此，他認為此刻是強化、鞏固客戶服務的重要時刻。除了維繫客戶服務，他也認同佳士得積極網羅人才的理念，不只藝術專家，還有所有對於將來業務有所助益的人才都應該珍惜保留、並加以培養。

程壽康自2006年至2021年出任蘇富比亞洲區行政總裁，在亞洲拍賣業務策略規劃及客戶拓展方面擁有超過17年豐富經驗，主力為其策劃及拓展區內業務，重點開發中國大陸市場。在此之前，他也曾出任廸生創建（國際）有限公司的董事會執行董事及集團法律顧問，管理集團的全球奢侈品業務法律事宜，更早之前，他亦是香港最具規模的律師事務所之一的孖士打律師行（Johnson Stokes & Master）的合夥人，期間曾同時擔任該律師事務所北京辦事處的首席代表。

程壽康在蘇富比任內曾創下許多傑出成績，包括為著名藏家伍嘉恩（Grace Wu Bruce）策劃全球最大規模的明代家具展覽，、為芭芭拉赫頓（Barbara Hutton）故藏「Hutton-Mdivani天然翡翠珠項鍊」創下世界拍賣紀錄、以及於2022年以4,700萬美元拍出張大千的《仿王希孟千里江山圖》，再次刷新藝術家拍賣紀錄。

（由左至右）佳士得亞洲區主席程壽康與佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）。圖／佳士得提供
（由左至右）佳士得亞洲區主席程壽康與佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）。圖／佳士得提供

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