2024老派日曆搶先曝光！攜手「呂捷」帶你走過台灣400年

圖片提供／報時光

老派日曆即將邁入第6年，獨有的老報紙元素還能玩出什麼新創意？2024以台灣400年為主題，攜手歷史補教名師「呂捷」，帶你走訪寶島台灣一路以來的發展歷程！2024老派日曆將和呂捷老師一起，每天一個歷史故事陪伴你我。老派日曆即將在9月上線募資平台，請持續關注報時光，跟我們一起出發。

台灣這片土地，數百年來吸引許多人到訪，不同時代所累積的人文歷史，也漸漸形塑成現今豐富多樣的社會。2024老派日曆以「台灣400年開發軌跡」切入，現在就讓我們跟著歷史補教名師「呂捷」來到雲林北港朝天宮，看看當時發生甚麼事？

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老派日曆呂捷這樣說：這個男人太狠了，他是連海賊王鄭芝龍看到都要叫聲大哥的人-顏思齊。到了北港你會看到圓環中央有個「顏思齊登陸紀念碑」，相傳顏思齊在此建立了十個營寨，經營他的海商集團。雖然據學者考據當年的魍港應該指的是嘉義的布袋，但北港開發甚早是個不爭的事實。尤其是台灣五大媽祖廟之一的朝天宮，每日香客絡繹不絕，已有三百年的歷史。

接著來到雲林台西一帶，很多姓「丁」的是阿拉伯人後代？為什麼呢？呂捷來解密！

老派日曆呂捷這樣說：有台北、台南、台東……那有台西嗎？有，它是雲林靠海的一個小鎮。在這裡要特別一提當地的大姓-「丁」，台西丁氏的是阿拉伯人的後代。在十五世紀地理大發現以前，來到元朝的商人以阿拉伯人為主。而元帝國的泉州是當時的世界第一大港，很多阿拉伯商人來這裡做生意。日久他鄉變故鄉，很多阿拉伯人就在泉州定居了下來。後來在清領前期移民潮中來到了台西，落地生根且枝繁葉茂。

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