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國泰推40精選航點機票優惠 星宇推「蜘蛛人」主題航班
疫後航線復甦，國泰航空宣布推出精選航點限時特賣，預訂指定期間由台灣出發前往亞洲、紐澳等40個精選航點經濟艙機票，最高享票價88折。另外，星宇航空攜手電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》，6月至8月於亞洲全航線推出暑期限定蜘蛛人宇宙主題航班，從報到櫃檯到客艙，都是蜘蛛人主場。
國泰航空今天宣布，即起至5月31日，於官網推出精選航點限時特賣，凡預訂5月22日至9月30日由台灣出發前往亞洲及紐澳等40個精選航點經濟艙的機票，最高享票價88折優惠。
國泰航空試算含稅優惠來回經濟艙票價，東南亞及中國大陸都是萬元有找，日本1萬2262元起、澳洲及紐西蘭2萬4951元起、香港8328元起。
其次，配合5月26日至29日舉辦的台北國際觀光博覽會，活動期間於台北世貿一館國泰航空A713攤位現場，有系列活動，包括現場購票可透過轉盤遊戲獲得限量好禮、現場登記成為國泰航空的國泰新會員，即可當日領取N2咖啡自行車氮氣飲品乙杯，會員現場購買飲品亦可賺取里數。
星宇航空表示，攜手電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》推出主題航班，不只機場報到櫃檯，蜘蛛人主場將一路延伸至客艙內，紙杯、紙巾、兒童餐盒等機上備品都能發現其身影，星宇航空撲克牌也同步推出限定款。
星宇航空指出，亞洲航線目前共飛航澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、馬尼拉、宿霧、東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、仙台、胡志明市、河內、峴港、新加坡等16條，主題航班將於6月1日起至8月限定推出，於此期間搭乘任何一條亞洲航線，不論去程或回程，所有機型、艙等的旅客都能輕鬆體驗蜘蛛人魅力。新加坡航線同時將於6月1日開始由A350執飛，為星宇航空首條提供頭等艙服務的亞洲航線，一共四艙等帶給旅客最精緻舒適的旅程。
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