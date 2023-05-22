香菜無極限！必勝客「香菜大腸蚵仔麵線比薩」限量開賣

不斷推出獵奇口味的「必勝客」再度發揮創意，以國民美食「大腸蚵仔麵線」與「香菜」為靈感，推出全新口味「香菜大腸蚵仔麵線比薩」，甚至還有呼應主題的麵線攤車巡迴宣傳，讓民眾享受全新的台式滋味，5月23日起搶先開賣。

過去已經推出過臭豆腐、鹽酥雞、珍珠奶茶等不同主題比薩的必勝客，本次推出「香菜大腸蚵仔麵線比薩」以舊金山手工餅皮為基底，並且添加50年老店的麵線，還有在地蚵仔，以及用十餘種香料滷製的大腸，最後再添加起司與香菜，帶來饒富層次的混搭滋味。

「香菜大腸蚵仔麵線比薩」自5月23日至5月29日率先於PK APP開賣，單點優惠價399元，另可以原價780元享外帶買大送大、外送買大送小的優惠，限時限量販售。同時在必勝客HOT燒站台北信陽店，也提供有「6吋版本」的「香菜大腸蚵仔麵線比薩」，每份169元。