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星級美食在家神還原 7-ELEVEN「i划算」下訂2天到貨
超商鮮食「星」美味，7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」這次瞄準家庭需求，看準銀髮世代及小家庭、單身客層偏好簡單加熱餐點的輕料理趨勢，即日起「星級饗宴」串聯OPEN POINT熟客生態圈旗下智能團購平台「i划算」，攜手米其林星級餐廳、必比登推薦平價美食共10間人氣餐飲品牌，推出在家簡單覆熱就能輕鬆享受的餐廳級美味。
即日起「星級饗宴」首度拓展至線上銷售模式，於OPEN POINT APP「 i划算平台」推出「星級饗宴-家庭料理專區」，攜手晶華酒店、六福皇宮、富錦樹台菜香檳、陽明春天、老新台菜、膳馨、山內雞肉、亞都麗緻天香樓、穆記牛肉麵、小王煮瓜等10大品牌開發全新星級料理，全都由米其林餐廳主廚、必比登推薦小吃名廚監製。首波超過10款全新獨家商品，特別開發2至3人份量，價格落在千元以內，最快5分鐘加熱輕鬆上菜、媲美現煮，下單後最快2天可以到指定門市領取，除了適合儲存在冰箱全天候隨時加菜，也可是露營精簡食材的好幫手。
特別推薦米其林一星餐廳富錦樹台菜香檳的招牌古早味經典台菜「鯧魚米粉」、由高雄老字號餐廳老新台菜推出的家常菜「川辣麻婆嫩豆腐」和「筍香燜肉」，晶華酒店五星主廚親自監製「花旗蔘烏骨雞湯」，以及由米其林綠星餐廳陽明春天主廚精心烹調的蔬食「麻油雙菇」等星級名菜，讓消費者在家輕鬆重現名廚星級料理。7-ELEVEN表示，後續亦將持續開發多元品項，提供簡單覆熱上菜的便利生活提案。
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