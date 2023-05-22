易遊網推夏季線上旅展 韓國團1萬5有找、港機票買1送1

2023夏季最大旅展26日台北世貿登場，易遊網表示，25日至31日同步推出「夏降旅展大補玩」線上旅展，全站國內外旅遊商品下殺4折起 ，包括韓國團1萬5有找、香港機票買1送1、環島之星列車套票買5送1。

易遊網表示，25日至31日同步推出「夏降旅展大補玩」線上旅展，祭出全站國內外旅遊商品下殺4折起優惠，不用出門人擠人。

易遊網表示，今天搶先開放領取最高可現減400元的限量折扣碼，單筆消費滿2000元就能抵用；活動期間再領取最高現減1000元折扣碼，消費滿5000元就能現抵超有感。另外，全站下單不限金額，抽星宇航空機票旅遊金1萬5000元。

易遊網表示，此次線上旅展，鎖定民眾熱愛的東北亞旅遊祭出超殺價，包含「立山雪壁．上高地．白川鄉合掌村．兼六園．雙溫泉旅館5天」，挑戰市場最低價，每人含稅只要29900元起。

易遊網表示，「日本環球影城．奈良金魚博物館．和歌山可愛彩繪列車．浪漫小火車．章魚燒DIY5天」行程，品嚐號稱全世界最好吃的和歌山水蜜桃吃到飽，第2人現折5000元，折後每人含稅3萬4000元起。海上渡假「歌詩達郵輪˙莎倫娜號、沖繩、宮古島自由行5天」指定出發日，旅展限定每房折6000元，每人最低只要14400元起，刷玉山易遊卡單筆還能再折2000元。

韓國旅遊「Blue Line Park海岸列車、甘川洞文化村、海雲台、The Bay 101 5天」安排大邱、釜山雙點進出，一趟玩兩城，還能體驗超人氣的海雲台海岸列車，食宿行遊全包最低1萬5有找。

此外，玩香港也有買一送一的限時優惠，預訂國泰航空香港機加酒三天兩夜，享機票買一送一，推薦入住旺角帝盛酒店，每人只要4999元起（未稅）。其他優惠詳情可見已易遊網線上旅展。