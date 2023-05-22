快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

易遊網推夏季線上旅展 韓國團1萬5有找、港機票買1送1

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
易遊網25日至31日推出「夏降旅展大補玩」線上旅展，全站國內外旅遊商品下殺4折起 。圖／易遊網提供
易遊網25日至31日推出「夏降旅展大補玩」線上旅展，全站國內外旅遊商品下殺4折起 。圖／易遊網提供

2023夏季最大旅展26日台北世貿登場，易遊網表示，25日至31日同步推出「夏降旅展大補玩」線上旅展，全站國內外旅遊商品下殺4折起 ，包括韓國團1萬5有找、香港機票買1送1、環島之星列車套票買5送1。

易遊網表示，25日至31日同步推出「夏降旅展大補玩」線上旅展，祭出全站國內外旅遊商品下殺4折起優惠，不用出門人擠人。

易遊網表示，今天搶先開放領取最高可現減400元的限量折扣碼，單筆消費滿2000元就能抵用；活動期間再領取最高現減1000元折扣碼，消費滿5000元就能現抵超有感。另外，全站下單不限金額，抽星宇航空機票旅遊金1萬5000元。

易遊網表示，此次線上旅展，鎖定民眾熱愛的東北亞旅遊祭出超殺價，包含「立山雪壁．上高地．白川鄉合掌村．兼六園．雙溫泉旅館5天」，挑戰市場最低價，每人含稅只要29900元起。

易遊網表示，「日本環球影城．奈良金魚博物館．和歌山可愛彩繪列車．浪漫小火車．章魚燒DIY5天」行程，品嚐號稱全世界最好吃的和歌山水蜜桃吃到飽，第2人現折5000元，折後每人含稅3萬4000元起。海上渡假「歌詩達郵輪˙莎倫娜號、沖繩、宮古島自由行5天」指定出發日，旅展限定每房折6000元，每人最低只要14400元起，刷玉山易遊卡單筆還能再折2000元。

韓國旅遊「Blue Line Park海岸列車、甘川洞文化村、海雲台、The Bay 101 5天」安排大邱、釜山雙點進出，一趟玩兩城，還能體驗超人氣的海雲台海岸列車，食宿行遊全包最低1萬5有找。

此外，玩香港也有買一送一的限時優惠，預訂國泰航空香港機加酒三天兩夜，享機票買一送一，推薦入住旺角帝盛酒店，每人只要4999元起（未稅）。其他優惠詳情可見已易遊網線上旅展。

旅展 易遊網 彩繪列車

延伸閱讀

虎航又促銷！飛澳門799元、飛日多地1,299元，第二波優惠再加碼韓國、曼谷

金宇彬《末日騎士》熱播！5部Netflix末日韓劇推薦：《屍戰朝鮮》結合古裝宮鬥，孔劉《寧靜海》驚悚上月球

李東憲：台灣有言論自由嗎？ 就是個獨裁的「鬼島」

暑假小孩出遊現折6千！喜鴻旅展優惠起跑　歐洲指定行程第2人狂降8千

相關新聞

整隻「大王具足蟲」趴在碗上！限定款拉麵要價破千 網驚：確定不是愚人節？

「拉麵公子」又出新招！一向勇於在拉麵口味上做新突破的「拉麵公子」，這次推出的預約制限定款拉麵，竟然是由「大王具足蟲」坐鎮...

國泰推40精選航點機票優惠 星宇推「蜘蛛人」主題航班

疫後航線復甦，國泰航空宣布推出精選航點限時特賣，預訂指定期間由台灣出發前往亞洲、紐澳等40個精選航點經濟艙機票，最高享票...

新美式義大利餐廳PASTA&CO.慶周年 全新菜色翻玩混搭

座落於台北市松江南京商圈、在疫情中毅然開幕的新美式義大利餐廳PASTA&CO.本月喜迎開幕周年，除全天候開放用餐並提供外...

解封夯遊日本 Uber App叫車超方便又舒適 不怕溝通不良

疫後出國旅遊大爆發，台灣人最愛的旅遊地日本，更成為大家買爆機票的首要目標。不過，對於在日本旅遊的外國觀光客來說，最常遇到...

東管處花現東海岸小旅行 藝術作品與自然美景相互輝映

觀光局東部海岸國家風景區最北端館舍為花蓮遊客中心，提供解說人員介紹旅遊資訊服務遊客，近日更新增藝術串連自然廊道，由藝術家...

沒有退休！佳士得拋人事震撼彈 程壽康重返拍賣界

佳士得（Christie's）今日重磅宣布，2021年底自蘇富比退休的程壽康（Kevin Ching）將加入佳士得團隊擔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦