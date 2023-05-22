絕美櫻花盆栽！akeruE當季菜單 視覺味覺都享受

由知名甜點主廚平塚牧人（Makito Hiratsuka）操刀、主打板前裝飾甜點的「akeruE Dessert」，近期推出當季菜單。除了延續本身的概念主軸之外，春季盆栽也以「櫻花」進行延伸，傳達出時令感受。同時負責「Liquid paring」的吳盈憲（Nick Wu）也透過下午馬丁尼、四季春茶等不同的飲品，延續並堆疊各款甜點的風味，更添精彩。

身為台灣女婿的平塚牧人，本身擁有豐富的米其林星級餐廳歷練，更是首位在西班牙鬥牛犬餐廳（El Bulli）工作的亞洲甜點師。至於吳盈憲則為亞洲五十大酒吧之一的「Bar Mood」主理人，兩人各有專精。2022年，平塚牧人與吳盈憲攜手，於台北東區開設akeruE Dessert，以純預約制的型態，提供精緻的板前裝飾甜點。

雖然為甜點菜單，不過akeruE Dessert本季同樣由懸掛在橄欖樹上、模樣可愛的「橄欖糖」擔任開場。此款料理以鯷魚、橄欖為主體，外層裹上薄脆的金黃糖衣，同時搭配西班牙香腸瑪德蓮、松露卡門貝爾上桌。在不同層次與風味的鹹香中，勾帶出瑪德蓮、白巧克力本身的甜食本質。

「螃蟹起司蛋糕」則以起士蛋糕為底，佐以東港的旗魚鬆、鮪魚鬆，再以蘋果薄片圍出漂亮花邊。頂層抹上酸奶後，後鋪上松葉蟹肉、鮭魚卵，並以紫蘇花、柚香橄欖油增色增香，細緻中還帶著明亮感。至於頗具有枯山水風格的銅鑼燒「黃鶯睍睆」，藉由符合時令的梅子、青豆貫穿主題。以青豆卡士達作為銅鑼燒內餡，點綴大吟釀香緹，食用前再淋上梅酒。溫潤柔和的日式風味中，兼具酸感與淡雅酒香。

重頭戲「櫻花盆栽」以泡芙製成櫻花樹幹，並以海綿蛋糕、櫻花慕斯完整建構出「一本櫻」般的視覺美學。底層還有櫻桃果醬、醃漬白蘿蔔，以及山茼蒿醬汁、抹茶玄米茶泡泡等元素相互輝映。最後灑上的櫻花米香，不僅增添口感，也讓人聯想到櫻花樹下的吹雪美景。菜單的最後，則是以伯蘭爵特級香檳、魚子醬、金箔製成的「香檳冰淇淋」作為奢華收尾。

為了呼應平塚牧人的甜點作品，吳盈憲規劃下午馬丁尼、四季春茶、雞尾酒、金萱烏龍、屏東恆春港口茶等對應不同餐點的飲品。例如名為「雨水」的雞尾酒，本身具有蒔蘿、煙燻泥煤威士忌的特質，可以呼應「螃蟹起司蛋糕」中的海鮮風味並帶出鮮甜；雞尾酒中的哈密瓜、檸檬也提昇起司蛋糕的甜美與均衡。至於呼應「櫻花盆栽」的屏東恆春港口茶，茶韻中帶有海風鹹氣與昆布香，可以對應鹽漬櫻花的概念，帶來意念與季節上的連結性。

akeruE Dessert本季甜點套餐採7道式，每套2,500元，搭配雞尾酒或茶的Mood paring服務，加價700～1,300元。儘管目前當季菜單即將進入尾聲，但平塚牧人也透露，多數國家的可可種植地多在叢林當中，但台灣的屏東就有種植可可。未來有機會的話，想在台灣創作名為「可可的生命」的甜點，原料囊括可可花、未成熟果實、新鮮的成熟果實、發酵可可豆、巧克力等不同階段。對於喜愛平塚牧人的粉絲而言，也可以拭目以待。