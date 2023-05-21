手刀快搶 皇家禮炮21年馬球系列全新第5代來了

以「威士忌之王」備受讚譽的蘇格蘭威士忌皇家禮炮，與王室血統緊密相連，為讚頌皇室精神，自2017年起推出馬球系列限定版酒款。最新「皇家禮炮21年全新馬球系列第5代——印度沙漠限定版（Jodhpur Polo Edition）」，於5月全球同步上市，展現皇家禮炮馬球系列限量版的極致酒蘊，官方建議售價每瓶4,800元。

「馬球系列第5代——印度沙漠限定版」以經典馬球賽事據點印度藍城「焦特布爾（Jodhpur）」為靈感打造，復刻19、20世紀初印度國王對「皇家運動」馬球的熱情支持，當時藍城焦特布爾更是全印度冠軍馬球隊，再現馬球黃金復興時期歡騰盛典景象。這也是繼第4代阿根廷馬球系列將「經典馬球之都」後，第二度將馬球界獨具意義的城市與皇家禮炮相連結，藉此向馬球發源地牽動歷史的偉大足跡致敬。

皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop將精心挑選的麥芽威士忌酒液，全程封存於美國原生橡木桶靜置陳釀過桶熟成，揉合了熱帶椰子、芒果的鮮明果香，伴隨著馨香飽滿圓熟的肉桂、丁香與濃稠黑巧克力的沉厚氣息，在舌上流轉之間，轉化為一絲稍縱即逝的辛香感與甜蜜的焦糖尾韻，在嶄新風貌中揉合歲月痕跡，讓餘味濃郁而悠長。

自 2009 年以來即擔任皇家禮炮世界馬球大使、歷代家族更與馬球運動淵源至深的國際馬球選手Malcolm Borwick感性表示：「焦特布爾這座城市在我心目中有著無可取代的獨特位置，它不僅是馬球歷史最古老的發源地之一，其無與倫比的馬術文化、壯觀的馬場建築與藍色街區，都讓皇家禮炮 21 年以印度沙漠限定版，向焦特布爾致敬的意義更加深刻，更期待著在藍城的每一場馬球比賽後，能在場邊舉杯淺酌，感受印度沙漠限定版的醇厚韻味。」

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