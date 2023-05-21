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芒果厚醬貝果、黑鮪魚生吐司！好丘、島嶼創意新滋味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
好丘新口味「芒果太郎厚醬貝果」，每份159元。圖／好丘提供
好丘新口味「芒果太郎厚醬貝果」，每份159元。圖／好丘提供

主打多樣化「鋪料生吐司」的「島嶼生吐司」，本季再度發揮創意，推出5款全新商品，其中還包含全台獨家的「蘇澳黑鮪魚生吐司厚片」。至於「好丘」本季攜手樂團「芒果醬 Mango Jump」，推出新口味「芒果太郎厚醬貝果」，還有「芒果香草乳酪貝果」同步登場。

僅限於電商通路販售的「島嶼生吐司」，以台灣、加拿大、美國等地的小麥，搭配鮮乳坊鮮奶等成份，自2021年起開始推出一系列的厚片生吐司。不同於坊間其他品牌，島嶼運用多種鋪料、抹醬，創造出不同的風味變化，提供有新鮮蒜香、雙倍奶酥、新福源花生等口味，單片45元起。

本次島嶼再度發揮創意，推出「雪見大福生吐司厚片」、「法芙娜巧克力生吐司厚片」、「黑芝麻生吐司厚片」、「蘇澳黑鮪魚生吐司厚片」、「金華火腿生吐司厚片」等5款新品。其中「蘇澳黑鮪魚生吐司厚片」選用蘇澳黑鮪魚為素材，經油封、火烤處理後再調味，為生吐司帶來豐盈海味，採限時限量供應，每片75元。

「雪見大福生吐司」則是在厚片生吐司上鋪上起司片、日本Lotto雪見大福冰淇淋，加熱後同時擁有冷熱、甜鹹交錯的多重風味。至於「金華火腿生吐司厚片」則是以富貴雙方為概念所設計，藉由金華火腿與起司的搭配，迸發出全新的味覺感受。兩款均為限時限量供應，每片75元。為慶祝新品上市，單次購買20片，運費原價180元，優惠99元。

「好丘」本季攜手獲得金曲最佳新人獎的「芒果醬 Mango Jump」，以入圍曲「芒太郎」為概念，推出新口味「芒果太郎厚醬貝果」。使用原味貝果，搭配上當季芒果切塊，以及鹹甜的奶油乳酪抹醬、焦糖餅乾碎粒，共同呼應歌詞意境，讓粉絲們在品嚐時也能享受芒果醬作品所傳達的意義，每份159元，限於好丘信義店、好丘On The Road在路上限量販售。

同時好丘也同步推出「芒果香草乳酪貝果」，將低溫乾燥的芒果乾，拌入奶油乳酪後，搭配上具有馬達加斯家香草香氣的貝果體，共同營造出夏季獨有的清新風味，每顆75元。

島嶼生吐司「雪見大福生吐司厚片」，每片75元。記者陳睿中／攝影
島嶼生吐司「雪見大福生吐司厚片」，每片75元。記者陳睿中／攝影
島嶼生吐司推出「蘇澳黑鮪魚生吐司厚片」，每片75元。記者陳睿中／攝影
島嶼生吐司推出「蘇澳黑鮪魚生吐司厚片」，每片75元。記者陳睿中／攝影
好丘「芒果香草乳酪貝果」，每顆75元。圖／好丘提供
好丘「芒果香草乳酪貝果」，每顆75元。圖／好丘提供
以「富貴雙方」為靈感的「金華火腿生吐司厚片」，每片75元。記者陳睿中／攝影
以「富貴雙方」為靈感的「金華火腿生吐司厚片」，每片75元。記者陳睿中／攝影
「好丘」本季攜手「芒果醬 Mango Jump」，推出新口味「芒果太郎厚醬貝果」。圖／好丘提供
「好丘」本季攜手「芒果醬 Mango Jump」，推出新口味「芒果太郎厚醬貝果」。圖／好丘提供

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