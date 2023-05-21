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奢華鹹香＋烏魚子粒！大師兄「烏魚子醬拌麵」新登場
自2017年發跡至今的「大師兄銷魂麵舖」，本季攜手飯店星級主廚，將台菜代表性的奢侈食材「烏魚子」入饌，推出「烏魚子醬拌麵」，讓民眾可以品嚐鹹香滋味。至於KKLife則是近期推出「塔香湖鹽舒肥雞胸肉」與「咖哩湖鹽舒肥雞胸肉」，同樣適合在家用餐的民眾。
大師兄銷魂麵舖本次推出的「烏魚子醬拌麵」，選用連續蟬聯11屆冠軍的雲林口湖烏魚子為原料，並攜手五星級飯店主廚聯名調味，製成烏魚子含量達30%的獨門醬汁，同時還吃得到鹹鮮的烏魚子粒。至於麵體則是選擇較細的小小刀削麵，更容易沾附醬汁，增添入口香氣。目前「烏魚子醬拌麵」已於指定電商平台與官網販售，每袋3入，原價268元，特價249元。
繼迷迭香舒肥雞胸肉、黑胡椒湖鹽舒肥雞胸肉、檸檬湖鹽舒肥雞胸肉等產品後，KKLife近期再推出「塔香湖鹽舒肥雞胸肉」與「咖哩湖鹽舒肥雞胸肉」，採舒肥製程、真空低溫烹調，並透過辛香料調味，增添品嚐時的滋味變化。對於一般家庭、飲食控制、運動者而言，也能增添全新的風味選擇，每袋3包，售價195元。
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