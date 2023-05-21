奢華鹹香＋烏魚子粒！大師兄「烏魚子醬拌麵」新登場

夏日到來，日系鐘表品牌CITIZEN以PROMASTER系列三款新色潛水表來因應，成為帥氣機能造型必備單品。帶有視覺清涼感的藍、綠配色，既能呼應這季的穿搭需求，更可以提供消費者各種水上運動的專業需求。

2023-05-21 12:31