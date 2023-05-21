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CITIZEN光動能潛水表換裝回歸 帥氣機能造型必備！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN以PROMASTER系列BN0196-01L腕表，精鋼表殼搭配橡膠表帶，14,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN以PROMASTER系列BN0196-01L腕表，精鋼表殼搭配橡膠表帶，14,800元。圖／CITIZEN提供

夏日到來，日系鐘表品牌CITIZEN以PROMASTER系列三款新色潛水表來因應，成為帥氣機能造型必備單品。帶有視覺清涼感的藍、綠配色，既能呼應這季的穿搭需求，更可以提供消費者各種水上運動的專業需求。

CITIZEN忠於品牌潛水表的DNA，PROMASTER系列新色的光動能表款保留視覺線條設計及專用機芯，具備實用功能及獨到俐落的折角曲線設計，並帶來不同表帶材質，讓型男的搭配增添更多靈活性。全新系列有分別有搭載了B612機芯的光動能潛水碼錶計時碼表款以及E168機芯的光動能三針潛水表款，44.5毫米的大表徑混合細膩元素，表盤還裝飾了以同心圓的髮絲紋線條刻畫出的水波感；表殼金屬紋理與光澤與表盤細節一脈相承。旋入式表冠並大大提升了防水性，且三款皆能達到200公尺的防水深度，加上不可或缺的單向旋轉表圈，則可讓配戴者在潛水的過程中安全無虞。

天梭表Supersport系列石英Chrono Basketball計時碼表，黑色PVD精鋼表殼，約14,300元。圖／TISSOT提供
天梭表Supersport系列石英Chrono Basketball計時碼表，黑色PVD精鋼表殼，約14,300元。圖／TISSOT提供

談到運動表款怎麼能忘了天梭表（TISSOT），身為NBA官方計時品牌的他們，備有全新Supersport系列石英Chrono Basketball計時碼表，全黑設計並於秒針和表帶上點綴了象徵籃球的橘色，而且煙燻漸層黑色表盤，有著籃球網的紋路裝飾。而且石英Chrono Basketball計時碼表同時具有強大防水與計時功能，可以在運動與日常生活中輕鬆穿戴，也是運動精神結合街頭風格最佳詮釋。

CITIZEN以PROMASTER系列CA0820-50X計時碼表，精鋼表殼、表鍊，19,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN以PROMASTER系列CA0820-50X計時碼表，精鋼表殼、表鍊，19,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN以PROMASTER系列BN0199-53X腕表，精鋼表殼、表鍊，16,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN以PROMASTER系列BN0199-53X腕表，精鋼表殼、表鍊，16,800元。圖／CITIZEN提供

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