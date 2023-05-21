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女神林依晨否認婚變 香港站台精品合體施柏宇
零負評女神林依晨，與「想見你」男星施柏宇日前炫風登香港，為頂級羊絨品牌Loro Piana於尖沙咀海港城開設的夏日度假系列期間限定店站台，在開幕活動上香港媒體追問婚變謠言，她正面回應並無此事，表示兩人感情相當甜蜜。該限定店為慶祝夏天的到來，自即日起至5月31日止，期間展售2023年春夏度假系列，以精湛工藝打造一系列採用寬鬆剪裁、貫徹低調奢華風格的男女服飾配飾，設計融合高雅獨特的義式假日生活情趣。店舖更以東南亞島嶼上的天然編織工藝與竹製結構為裝潢靈感，結合品牌繽紛多樣的面料質感與悠閒自在的生活態度，呈現出一種輕鬆悠閒的世外桃源氛圍。
隨著炎熱的仲夏即將到來，源自法國的時尚品牌CELINE，也以法國里維艾拉（RIVIERA）蔚藍海岸的永恆魅力為靈感，打造PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列。悠閒又奢華的男女裝單品，以充滿手工的細節，為悠閒日間的沙灘散步到精緻夜晚的各種場合，打造獨具時尚魅力的百搭單品。運用拉菲草、柳條材質、海軍風的日本靛藍色及條紋紡織的元素重新演繹CELINE標誌性的包款，包括飾有小牛皮CUIR TRIOMPHE貼飾的CELINE HOBO拉菲草編織包、水桶包、休閒涼鞋、太陽眼鏡等，除此之外，還有印有CELINE標識的帆布躺椅、吊床以及配有套具的小球拍，是MAISON CELINE為全方位品味生活注入的創意靈感。
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