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女神林依晨否認婚變 香港站台精品合體施柏宇

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana於香港尖沙咀海港城開設夏日度假系列期間限定店。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於香港尖沙咀海港城開設夏日度假系列期間限定店。圖／Loro Piana提供

零負評女神林依晨，與「想見你」男星施柏宇日前炫風登香港，為頂級羊絨品牌Loro Piana於尖沙咀海港城開設的夏日度假系列期間限定店站台，在開幕活動上香港媒體追問婚變謠言，她正面回應並無此事，表示兩人感情相當甜蜜。該限定店為慶祝夏天的到來，自即日起至5月31日止，期間展售2023年春夏度假系列，以精湛工藝打造一系列採用寬鬆剪裁、貫徹低調奢華風格的男女服飾配飾，設計融合高雅獨特的義式假日生活情趣。店舖更以東南亞島嶼上的天然編織工藝與竹製結構為裝潢靈感，結合品牌繽紛多樣的面料質感與悠閒自在的生活態度，呈現出一種輕鬆悠閒的世外桃源氛圍。

隨著炎熱的仲夏即將到來，源自法國的時尚品牌CELINE，也以法國里維艾拉（RIVIERA）蔚藍海岸的永恆魅力為靈感，打造PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列。悠閒又奢華的男女裝單品，以充滿手工的細節，為悠閒日間的沙灘散步到精緻夜晚的各種場合，打造獨具時尚魅力的百搭單品。運用拉菲草、柳條材質、海軍風的日本靛藍色及條紋紡織的元素重新演繹CELINE標誌性的包款，包括飾有小牛皮CUIR TRIOMPHE貼飾的CELINE HOBO拉菲草編織包、水桶包、休閒涼鞋、太陽眼鏡等，除此之外，還有印有CELINE標識的帆布躺椅、吊床以及配有套具的小球拍，是MAISON CELINE為全方位品味生活注入的創意靈感。

CELINE拉菲亞及小牛皮LYMPIA繫帶平底涼鞋，35,000元。圖／CELINE提供
CELINE拉菲亞及小牛皮LYMPIA繫帶平底涼鞋，35,000元。圖／CELINE提供
CELINE TRIOMPHE木製沙灘球拍套組，42,000元。圖／CELINE提供
CELINE TRIOMPHE木製沙灘球拍套組，42,000元。圖／CELINE提供
CELINE推出充滿夏季度假氣息的PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列。圖／CELINE提供
CELINE推出充滿夏季度假氣息的PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列。圖／CELINE提供
CELINE條紋布料大型CABAS THAIS包，62,000元。圖／CELINE提供
CELINE條紋布料大型CABAS THAIS包，62,000元。圖／CELINE提供
CELINE拉菲亞及小牛皮CELINE CLASSIC PANIER HOBO包，56,000元。圖／CELINE提供
CELINE拉菲亞及小牛皮CELINE CLASSIC PANIER HOBO包，56,000元。圖／CELINE提供
Loro Piana於香港尖沙咀海港城開設夏日度假系列期間限定店。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於香港尖沙咀海港城開設夏日度假系列期間限定店。圖／Loro Piana提供
CELINE小牛皮TRIOMPHE涼鞋，22,500元。圖／CELINE提供
CELINE小牛皮TRIOMPHE涼鞋，22,500元。圖／CELINE提供
林依晨與施柏宇出席Loro Piana於香港尖沙咀海港城開設的夏日度假系列期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
林依晨與施柏宇出席Loro Piana於香港尖沙咀海港城開設的夏日度假系列期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
CELINE推出充滿夏季度假氣息的PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列。圖／CELINE提供
CELINE推出充滿夏季度假氣息的PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列。圖／CELINE提供
CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮CELINE法式滾球組，48,500元。圖／CELINE提供
CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮CELINE法式滾球組，48,500元。圖／CELINE提供
施柏宇出席Loro Piana於香港尖沙咀海港城開設的夏日度假系列期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
施柏宇出席Loro Piana於香港尖沙咀海港城開設的夏日度假系列期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
Loro Piana夏日度假系列BLOSSOM包。圖／Loro Piana提供
Loro Piana夏日度假系列BLOSSOM包。圖／Loro Piana提供
CELINE拉菲亞及小牛皮TEEN索繩包，66,000元。圖／CELINE提供
CELINE拉菲亞及小牛皮TEEN索繩包，66,000元。圖／CELINE提供
林依晨出席Loro Piana於香港尖沙咀海港城開設的夏日度假系列期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
林依晨出席Loro Piana於香港尖沙咀海港城開設的夏日度假系列期間限定店開幕活動。圖／Loro Piana提供
CELINE推出充滿夏季度假氣息的PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列。圖／CELINE提供
CELINE推出充滿夏季度假氣息的PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列。圖／CELINE提供

品牌 林依晨

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