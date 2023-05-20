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走跳世界／春遊日光 東京近郊的世外桃源

聯合報／ 特派記者羅建怡／日本採訪報導‧攝影
「東武世界廣場」入口前也有一片櫻花林。記者羅建怡／攝影
「東武世界廣場」入口前也有一片櫻花林。記者羅建怡／攝影

搭乘東武鐵道前往日光，距離東京約2個多小時車程，就可達幽靜的中禪寺湖、一探千餘年歷史的輪王寺、日光最古老神社二荒山神社，還可以體驗「SL大樹」復古蒸汽火車獨有的魅力，以及湖畔泡裸湯的滋味。

●搭上蒸汽火車 暢遊世界遺產

從淺草站搭乘「東武日光線」到東武日光車站，是最便利的選擇，推薦購買東武鐵道的日光周遊券，可2日或4日無限次搭乘巴士及火車，自由遊覽日光地區，一票暢遊世界遺產景點。其中，必要體驗是讓鐵道迷也瘋狂的蒸汽火車「SL大樹」。

SL大樹1966年停駛，2017年8月10日再度運轉，目前每周六、日及部分平日行駛。它是一列古董級的懷舊蒸汽火車，行駛於日光、鬼怒川溫泉與下今市之間，全長12.3公里，行駛期間每天3班，車程35分鐘。

建議提前到站，搶先拍攝典雅的蒸汽車頭、欣賞站員們黑色配上金色刺繡與鈕扣的復古制服，也能走訪不同列車座位的安排。推薦車站便當「日光埋藏金便當」，同樣是黑色的懷舊風，上面附有一只「鐵鏟」小湯匙，據說藉此暗喻過去以「鐵鏟」來挖寶的歲月。

列車上販售的紀念品也十分有趣，多以大樹為主題，有限定版列車、鑰匙圈、紀念幣等；途經田莊農家時，當地居民或農友還會親切地揮手打招呼，十分可愛。

●觀賞華嚴瀑布 訪日光東照宮

日光位於日本關東地區的北方，是很適合從東京出發、玩個兩、三日的城市。這裡以天然景致與世界遺產為主，像是落差達97公尺的華嚴瀑布，名稱出自佛教的經典「華嚴教」，有人形容「只是遠遠眺望，就好像可以感受到一股神聖的力量」，它也是日本三大名瀑之一，源自中禪寺湖，除了遠觀，也可搭乘電梯到靠近瀑潭的觀景台欣賞。

整個日光之旅，大半時間都環繞在中禪寺湖畔，這是兩萬年前火山爆發所形成的湖泊，是栃木縣最大的湖、也是日本海拔最高的湖泊。過去因避暑勝地聞名一時，如今湖畔集結飯店、餐廳、溫泉和賣點，但遊客漸少，保有一份獨特的寧靜，此地初夏杜鵑花盛開、秋天紅葉季節變色，四季美景不同。

日光最知名的神社，是祭祀江戶時代戰國大將軍德川家康的「日光東照宮」，1999年登錄於聯合國科教文組織的世界遺產。寺廟內最為人所知的就是「三猿」，以非禮勿視、勿聽、勿言等動作曉諭人生，也可欣賞江戶時代職人所創作的精美雕刻，必看重點還有華麗五重塔，以及眠貓等知名的動物雕刻。

來到擁有1,250多年歷史的輪王寺，相對更顯幽靜。本堂的三佛堂是日光山最大的木製建築之一，有三座7.5公尺高的佛像，也可見護摩堂裡的福神及放置許多重要文化財的寶庫。

至於日光最古老神社─日光二荒山神社，建於782年，供奉著日光國家公園內宏偉的火山「男體山」的山神，其朱紅色神橋是最著名的地標之一，神社建築和庭園也被列為世界遺產。巨大的杉木圍繞下，給人一種莊嚴肅靜的神秘氣氛。

連接神橋到東武日光車站之間的大道，是日光市區的主要街道，販賣各式日光鄉土料理如湯波或羊羹等和菓子、日光雕刻等伴手禮商店。

●住宿飽覽山水 泡溫泉享美食

來到日光，推薦兩種風情迥然不同的住宿，皆相鄰於中禪寺湖畔，可使用東武鐵道的「日光廣域周遊券」，憑票可從東武日光站搭乘東武巴士直達兩飯店；兩飯店一奢華新穎、一樸實展現歷史，奢儉由人。

2020年5月22日開幕的日光麗思卡爾頓酒店，除了湖景之美，館內有露天溫泉，同時也是目前全日本6間麗思卡爾頓酒店中，唯一擁有溫泉的酒店，低調奢華、安靜優雅，適合一個人或兩個人的旅行。

日光麗思卡爾頓酒店以沈穩內斂的鐵黑色，低調融入周邊的自然景觀，落地窗大面積的收納窗外景致，自然光隨著時間表現不同的美麗光影。94間客房空間寬敞、都備有獨享的木造大陽台，5種房型分別有湖景、山景和庭園景三種景觀，可收攬男體山或中禪寺湖湖景。如不下榻於此，也推薦預約酒店的三層英式下午茶，甜鹹點心隨著季節變換，也順道體驗山居湖畔的悠閒與奢華。

另一處同樣位於中禪寺湖畔的中禪寺金谷飯店，則是當地有百年歷史的木造歐風飯店，據說，日本天皇也曾下榻於此。這裡房間數多，大廳有整面弧形的觀景窗，可收湖景之美；溫泉區分室內與露天兩區，迎著微涼入池靜賞山林，是另一種享受。

每間客房都有木造陽台，展望著森林與湖景，這裡極推家庭旅行，兩代或三代同遊各有玩趣，建議一泊二食，晚餐品嘗日式傳統溫泉酒店難得的西式排餐，還有超美味麵包，甚至在日光觀光街道上開設麵包專賣店。此外，最佳伴手禮推薦，則是酒店販售特製的百年配方咖哩。

●賞櫻必備行程 還能遊小人國

若是春遊日光，賞櫻絕對必須。從櫪木縣宇都宮市通往日光市內的日光街道櫻花並木道，沿途種植1,500多棵山櫻，全長37公里，是金氏世界紀錄認定全世界最長的樹木並木道，這裡從江戶時代起就是著名的賞櫻名勝，每年4月上旬進入最佳賞櫻期。在輪王寺本堂、三佛堂前也有一棵500年的櫻花樹，約莫5月盛開，枝繁葉茂被稱作「櫻花爺爺」，需得多根木棍支撐，繁花落盡顯得老態龍鍾，花開時卻美艷無比。

東武日光車站是多數旅客的轉乘地，巴士站前整排的商店街，也是不少人入手伴手禮、品嘗在地美味的所在，日光有各種類型的漬物，所產醬油也很出名，其中一家排隊店「日光Sakaeya炸湯波饅頭」，特色是以豆漿製成麵皮、包入綿密豆沙，上撒粗鹽，甜中帶鹹，別具風味。另一家高人氣的「日光ぷりん亭」，熱賣的「日光布丁」使用日光霧降高原大笹牧場牛奶，還有草莓控不能錯過的乙女布丁，以及使用日光銘水醬油製作的醬油布丁。

日光除了古蹟、溫泉與山湖之美，也有類似台灣小人國的「東武世界廣場」，此間羅列世界各地的知名建築物，以1/25的比例，重現102座著名觀光景點與經典建物，台北101、高雄龍虎塔都在其中。

日光古剎、世遺景點有多處。記者羅建怡／攝影
日光古剎、世遺景點有多處。記者羅建怡／攝影
東武日光站是旅遊起點，也是日光主要中轉站。圖／東武鐵道提供
東武日光站是旅遊起點，也是日光主要中轉站。圖／東武鐵道提供
紅色神橋，可付費體驗。記者羅建怡／攝影
紅色神橋，可付費體驗。記者羅建怡／攝影
蒸汽火車內裝也很復古典雅。記者羅建怡／攝影
蒸汽火車內裝也很復古典雅。記者羅建怡／攝影
大樹蒸汽火車伴手禮。記者羅建怡／攝影
大樹蒸汽火車伴手禮。記者羅建怡／攝影
男體山。記者羅建怡／攝影
男體山。記者羅建怡／攝影
中禪寺湖。記者羅建怡／攝影
中禪寺湖。記者羅建怡／攝影
日光麗思卡爾頓酒店奢華大氣。記者羅建怡／攝影
日光麗思卡爾頓酒店奢華大氣。記者羅建怡／攝影
「東武世界廣場」類似台灣的小人國，一次網羅全球知名縮小版建築與景點。記者羅建怡／攝影
「東武世界廣場」類似台灣的小人國，一次網羅全球知名縮小版建築與景點。記者羅建怡／攝影
中禪寺金谷飯店可品嘗傳統日式溫泉酒店難得的西餐。記者羅建怡／攝影
中禪寺金谷飯店可品嘗傳統日式溫泉酒店難得的西餐。記者羅建怡／攝影
中禪寺金谷飯店具有歷史感，房間素樸，窗外景色一絕。記者羅建怡／攝影
中禪寺金谷飯店具有歷史感，房間素樸，窗外景色一絕。記者羅建怡／攝影
日光麗思卡爾頓酒店奢華大氣。記者羅建怡／攝影
日光麗思卡爾頓酒店奢華大氣。記者羅建怡／攝影
中禪寺金谷飯店可品嘗傳統日式溫泉酒店難得的西餐。記者羅建怡／攝影
中禪寺金谷飯店可品嘗傳統日式溫泉酒店難得的西餐。記者羅建怡／攝影
大樹蒸汽火車入站，吸引大批遊客搶拍。記者羅建怡／攝影
大樹蒸汽火車入站，吸引大批遊客搶拍。記者羅建怡／攝影
日光麗思卡爾頓酒店奢華大氣。記者羅建怡／攝影
日光麗思卡爾頓酒店奢華大氣。記者羅建怡／攝影
華嚴瀑布。記者羅建怡／攝影
華嚴瀑布。記者羅建怡／攝影
紅色神橋，可付費體驗。記者羅建怡／攝影
紅色神橋，可付費體驗。記者羅建怡／攝影
日光麗思卡爾頓酒店下午茶甜點造型風味俱一絕。記者羅建怡／攝影
日光麗思卡爾頓酒店下午茶甜點造型風味俱一絕。記者羅建怡／攝影
「東武世界廣場」於此站下車。記者羅建怡／攝影
「東武世界廣場」於此站下車。記者羅建怡／攝影
大樹蒸汽火車車上有伴手禮推車，方便遊客採購。記者羅建怡／攝影
大樹蒸汽火車車上有伴手禮推車，方便遊客採購。記者羅建怡／攝影
櫻花爺爺樹形龐大，需得以木棍支撐。記者羅建怡／攝影
櫻花爺爺樹形龐大，需得以木棍支撐。記者羅建怡／攝影
大樹蒸汽火車入站，吸引大批遊客搶拍。記者羅建怡／攝影
大樹蒸汽火車入站，吸引大批遊客搶拍。記者羅建怡／攝影
中禪寺金谷飯店每房皆有陽台，可收攬森林與湖光之美。記者羅建怡／攝影
中禪寺金谷飯店每房皆有陽台，可收攬森林與湖光之美。記者羅建怡／攝影
中禪寺金谷飯店必要體驗的戶外溫泉。記者羅建怡／攝影
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世界遺產 溫泉 酒店

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