走跳世界／春遊日光 東京近郊的世外桃源

搭乘東武鐵道前往日光，距離東京約2個多小時車程，就可達幽靜的中禪寺湖、一探千餘年歷史的輪王寺、日光最古老神社二荒山神社，還可以體驗「SL大樹」復古蒸汽火車獨有的魅力，以及湖畔泡裸湯的滋味。

●搭上蒸汽火車 暢遊世界遺產

從淺草站搭乘「東武日光線」到東武日光車站，是最便利的選擇，推薦購買東武鐵道的日光周遊券，可2日或4日無限次搭乘巴士及火車，自由遊覽日光地區，一票暢遊世界遺產景點。其中，必要體驗是讓鐵道迷也瘋狂的蒸汽火車「SL大樹」。

SL大樹1966年停駛，2017年8月10日再度運轉，目前每周六、日及部分平日行駛。它是一列古董級的懷舊蒸汽火車，行駛於日光、鬼怒川溫泉與下今市之間，全長12.3公里，行駛期間每天3班，車程35分鐘。

建議提前到站，搶先拍攝典雅的蒸汽車頭、欣賞站員們黑色配上金色刺繡與鈕扣的復古制服，也能走訪不同列車座位的安排。推薦車站便當「日光埋藏金便當」，同樣是黑色的懷舊風，上面附有一只「鐵鏟」小湯匙，據說藉此暗喻過去以「鐵鏟」來挖寶的歲月。

列車上販售的紀念品也十分有趣，多以大樹為主題，有限定版列車、鑰匙圈、紀念幣等；途經田莊農家時，當地居民或農友還會親切地揮手打招呼，十分可愛。

●觀賞華嚴瀑布 訪日光東照宮

日光位於日本關東地區的北方，是很適合從東京出發、玩個兩、三日的城市。這裡以天然景致與世界遺產為主，像是落差達97公尺的華嚴瀑布，名稱出自佛教的經典「華嚴教」，有人形容「只是遠遠眺望，就好像可以感受到一股神聖的力量」，它也是日本三大名瀑之一，源自中禪寺湖，除了遠觀，也可搭乘電梯到靠近瀑潭的觀景台欣賞。

整個日光之旅，大半時間都環繞在中禪寺湖畔，這是兩萬年前火山爆發所形成的湖泊，是栃木縣最大的湖、也是日本海拔最高的湖泊。過去因避暑勝地聞名一時，如今湖畔集結飯店、餐廳、溫泉和賣點，但遊客漸少，保有一份獨特的寧靜，此地初夏杜鵑花盛開、秋天紅葉季節變色，四季美景不同。

日光最知名的神社，是祭祀江戶時代戰國大將軍德川家康的「日光東照宮」，1999年登錄於聯合國科教文組織的世界遺產。寺廟內最為人所知的就是「三猿」，以非禮勿視、勿聽、勿言等動作曉諭人生，也可欣賞江戶時代職人所創作的精美雕刻，必看重點還有華麗五重塔，以及眠貓等知名的動物雕刻。

來到擁有1,250多年歷史的輪王寺，相對更顯幽靜。本堂的三佛堂是日光山最大的木製建築之一，有三座7.5公尺高的佛像，也可見護摩堂裡的福神及放置許多重要文化財的寶庫。

至於日光最古老神社─日光二荒山神社，建於782年，供奉著日光國家公園內宏偉的火山「男體山」的山神，其朱紅色神橋是最著名的地標之一，神社建築和庭園也被列為世界遺產。巨大的杉木圍繞下，給人一種莊嚴肅靜的神秘氣氛。

連接神橋到東武日光車站之間的大道，是日光市區的主要街道，販賣各式日光鄉土料理如湯波或羊羹等和菓子、日光雕刻等伴手禮商店。

●住宿飽覽山水 泡溫泉享美食

來到日光，推薦兩種風情迥然不同的住宿，皆相鄰於中禪寺湖畔，可使用東武鐵道的「日光廣域周遊券」，憑票可從東武日光站搭乘東武巴士直達兩飯店；兩飯店一奢華新穎、一樸實展現歷史，奢儉由人。

2020年5月22日開幕的日光麗思卡爾頓酒店，除了湖景之美，館內有露天溫泉，同時也是目前全日本6間麗思卡爾頓酒店中，唯一擁有溫泉的酒店，低調奢華、安靜優雅，適合一個人或兩個人的旅行。

日光麗思卡爾頓酒店以沈穩內斂的鐵黑色，低調融入周邊的自然景觀，落地窗大面積的收納窗外景致，自然光隨著時間表現不同的美麗光影。94間客房空間寬敞、都備有獨享的木造大陽台，5種房型分別有湖景、山景和庭園景三種景觀，可收攬男體山或中禪寺湖湖景。如不下榻於此，也推薦預約酒店的三層英式下午茶，甜鹹點心隨著季節變換，也順道體驗山居湖畔的悠閒與奢華。

另一處同樣位於中禪寺湖畔的中禪寺金谷飯店，則是當地有百年歷史的木造歐風飯店，據說，日本天皇也曾下榻於此。這裡房間數多，大廳有整面弧形的觀景窗，可收湖景之美；溫泉區分室內與露天兩區，迎著微涼入池靜賞山林，是另一種享受。

每間客房都有木造陽台，展望著森林與湖景，這裡極推家庭旅行，兩代或三代同遊各有玩趣，建議一泊二食，晚餐品嘗日式傳統溫泉酒店難得的西式排餐，還有超美味麵包，甚至在日光觀光街道上開設麵包專賣店。此外，最佳伴手禮推薦，則是酒店販售特製的百年配方咖哩。

●賞櫻必備行程 還能遊小人國

若是春遊日光，賞櫻絕對必須。從櫪木縣宇都宮市通往日光市內的日光街道櫻花並木道，沿途種植1,500多棵山櫻，全長37公里，是金氏世界紀錄認定全世界最長的樹木並木道，這裡從江戶時代起就是著名的賞櫻名勝，每年4月上旬進入最佳賞櫻期。在輪王寺本堂、三佛堂前也有一棵500年的櫻花樹，約莫5月盛開，枝繁葉茂被稱作「櫻花爺爺」，需得多根木棍支撐，繁花落盡顯得老態龍鍾，花開時卻美艷無比。

東武日光車站是多數旅客的轉乘地，巴士站前整排的商店街，也是不少人入手伴手禮、品嘗在地美味的所在，日光有各種類型的漬物，所產醬油也很出名，其中一家排隊店「日光Sakaeya炸湯波饅頭」，特色是以豆漿製成麵皮、包入綿密豆沙，上撒粗鹽，甜中帶鹹，別具風味。另一家高人氣的「日光ぷりん亭」，熱賣的「日光布丁」使用日光霧降高原大笹牧場牛奶，還有草莓控不能錯過的乙女布丁，以及使用日光銘水醬油製作的醬油布丁。

日光除了古蹟、溫泉與山湖之美，也有類似台灣小人國的「東武世界廣場」，此間羅列世界各地的知名建築物，以1/25的比例，重現102座著名觀光景點與經典建物，台北101、高雄龍虎塔都在其中。