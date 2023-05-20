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爽喝22天「星巴克買一送一」！今、明可預領 22日開跑

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克最新夏日數位體驗來了。圖／摘自活動網頁
星巴克最新夏日數位體驗來了。圖／摘自活動網頁

星巴克最新夏日數位體驗來了，5/22~6/9推出最新SAY YES SUMMER「夏日數位體驗」，並提前兩天於今（20）日起開抽「買一送一」、「第二杯半價」等優惠，5/22起開放兌換，可連續爽喝22天。

SAY YES SUMMER「夏日數位體驗」5/20、5/21可預領券，5/22開始兌換，兌換期間為獲券日D+2，最後兌換至6/11，每日兌換時間為11:00~20:00。活動於5/22(一)至6/11(日)起跑，完成夏日趣味數位體驗遊戲，了解夏日咖啡運勢，就可獲得限定的專屬優惠，此次活動長達22天。

活動參與方式為透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。

活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用。

星巴克 咖啡 車道

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